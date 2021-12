CHP Sözcüsü Öztrak: Devlet de en düşük emekli aylığını 4 bin 253 lira yapabilir

"Bu 128 milyar dolar kimlerin cebine gitti? Hangi kurdan, kimlere satıldı? Bunu hala öğrenemedik. Damat, 'at izi, it izine karıştı' dedi. Kaçtı gitti. Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında bankaya ait tek sent yok. 10 Aralık itibarıyla Merkez Bankası'nın döviz kasası 38 milyar 781 milyon dolar açık veriyor ve hala Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor. Bugün de beşinci müdahale geldi. Çare olur mu? Olmaz. Dibi delik kova suyu tutmaz."