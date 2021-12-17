https://tr.sputniknews.com/20211217/chp-sozcusu-oztrak-devlet-de-en-dusuk-emekli-ayligini-4-bin-253-lira-yapabilir-1051873178.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Devlet de en düşük emekli aylığını 4 bin 253 lira yapabilir

CHP Sözcüsü Öztrak: Devlet de en düşük emekli aylığını 4 bin 253 lira yapabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Madem işveren işçisine 4 bin 253 lira verebiliyor devlet de en düşük emekli aylığını haydi haydi 4 bin 253 liraya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:02+0300

2021-12-17T18:02+0300

2021-12-17T18:02+0300

türkiye

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emekli

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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Hükümetin ne yapacağını şaşırdığını, paniklediğini, tüm tuşlara aynı anda basarak oynadığı oyunun bir sonraki bölümüne geçmeye çalıştığını ileri süren Öztrak, "kibir ve cehaletin" devlet yönetimindeki zafiyeti artırdığını, yaşanılan ekonomik buhranı da büyüttüğünü savundu.Bürokratların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağına baktığını iddia eden Öztrak, bürokraside "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla" denilmeden cümle kurulamadığını öne sürdü.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin, amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda yaptığı uyarıyı hatırlatan Öztrak, "Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmesi ne demek? Bunun kriterleri ne?" sorusunu sordu."Kime abanın altından sopa gösteriyorsunuz?" diyen Öztrak, eylül ortalarında yüzde 19 olan Merkez Bankası faizinin üç ayda 5 puan düşürüldüğünü, aynı dönemde 2 yıllık devlet kağıdının faizinin yüzde 17,7'den yüzde 22'ye çıktığına işaret etti.'Piyasa felç olmak üzere'Erdoğan'ın politika faizini düşürdüğünü, ancak piyasa faizi ve enflasyonun düşmediğini dile getiren Öztrak, "BDDK bu yazıyı vatandaşa değil, Merkez Bankası'ndan yüzde 15'le borçlanıp bunu Hazineye yüzde 22'den satan bankalara yazacak" dedi.Öztak, "Uyarıyorum, böyle giderse bu işlemlerin sonunda finansal işlemler tezgah altına iner. Döviz yastık altına gider. Mal piyasalarında da narh dönemi gelir. Karaborsa, kuyruk başlar. Devlet yönetiminde işler şirazesinden çıktı. Devletin müdahalelerinde akıl kayboldu, piyasa felç olmak üzere" değerlendirmesinde bulundu.Türk Lirası'nın tüm dünya para birimleri karşısında pula döndüğünü savunan Öztrak, sorunun dışarıdan, dünyadan gelmediğini, sorunun hükümetten kaynaklandığını iddia etti."Bu yönetim, güzelim ülkemizi elin evlatları için 1 milyoncu mağazasına çevirdi. Bu ülkenin öz evlatlarını da parya yaptı" diyen Öztrak, milletin tasarruflarının, yılların emeği ve birikiminin de pul olduğunu söyledi. Öztrak, "Şimdi ülkenin en değerli limanlarını, en stratejik tesislerini, Körfez şeyhlerinin üstüne yapmak için fırsat kolluyorlar. İşte esas mandacılık budur. İşte esas utanmazlık budur. Asıl ahlaksızlık budur" şeklinde konuştu.'Dibi delik kova suyu tutmaz'Dolar kurunun 17 Lira'ya dayandığını belirten Öztrak, şöyle devam etti.Öztrak, son iki haftadır piyasaya milyarlarca dolar satıldığını, bunun hiçbir etkisinin olmadığını, bugün de bir etki yaşanmayacağını, doların 17 Lira'ya yakın bir yerlerde olduğunu kaydetti.Devlet ve ekonomi yönetiminin gayriciddiliği kaldıramayacağına işaret eden Öztrak, "Memlekette iyi bir şey olsa Erdoğan'dan geliyor ama kötü bir şey olursa da sorumluluğu başkasına atmakta sınır yok. Bunlar, sorumluluğu yüce Allah'ımıza atmaktan bile çekinmiyorlar." ifadelerini kullandı.Ekonomi üzerinde deney yapıldığını, 84 milyonun kobay olarak kullanıldığını savunan Öztrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:Dün asgari ücretin belirlenmesinin ardından dolar kurunun artmaya devam ettiğini kaydeden Öztrak, bugün akşam için benzin ve mazota zam haberlerinin gelmeye başladığı bildirdi.'Devletin, memur ve emeklilerimiz için de yapması gerekenler var'Gelecek ay aylık enflasyonun çift haneli olmasını muhtemel olduğunu söyleyen Öztrak, artan hayat pahalılığıyla yetersiz asgari ücret zammının yılın ilk altı ayı dolmadan tükenmeye mahkum olduğunu savundu.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, şöyle konuştu:Öztrak, şunları kaydetti:Ekonominin tüm kesimlerinin bir araya getirilerek dinlenmesini öneren Öztrak, krizden çıkışın istişarelerle belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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recep tayyip erdoğan, chp, tbmm, faik öztrak, emekli, emekli maaşı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu