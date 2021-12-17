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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır
Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi. Demirtaş, "Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T18:50+0300
2021-12-17T18:50+0300
türkiye
hdp
selahattin demirtaş
erken seçim
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Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yaptı. Demirtaş şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz"
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hdp, selahattin demirtaş, erken seçim

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır

18:50 17.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin DemirtaşSelahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin Demirtaş
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Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi. Demirtaş, "Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır" dedi.
Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yaptı. Demirtaş şunları söyledi:


"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.

Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz"

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