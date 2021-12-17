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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin DemirtaşSelahattin Demirtaş
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi. Demirtaş, "Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır" dedi.
Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yaptı. Demirtaş şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.
Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz"
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.
Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 17, 2021
Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz.
Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır.