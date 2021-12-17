https://tr.sputniknews.com/20211217/eski-hdp-es-genel-baskani-demirtas-ulke-tumden-batmadan-derhal-erken-secim-yapilmalidir-1051874715.html

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim tartışmalarına değindi. Demirtaş, "Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:50+0300

2021-12-17T18:50+0300

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türkiye

hdp

selahattin demirtaş

erken seçim

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Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yaptı. Demirtaş şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz"

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hdp, selahattin demirtaş, erken seçim