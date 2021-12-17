Şarkıcı Gülçin Ergün erkek arkadaşını kaybettiği trafik kazasını anlattı

Şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir’den İstanbul’a giderken trafik kazası geçirdi. Balıkesir Susurluk mevkiinde bir TIR’a arkadan çarpan araçta Ergül'ün erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ağır yaralanarak hayatını kaybetti.'Her şey üç saniyede oldu'Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Ergül, kaza anını şu sözlerle anlattı:
İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül “Kazadan önce arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu” dedi.
Şarkıcı Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir’den İstanbul’a giderken trafik kazası geçirdi. Balıkesir Susurluk mevkiinde bir TIR’a arkadan çarpan araçta Ergül'ün erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
'Her şey üç saniyede oldu'
Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Ergül, kaza anını şu sözlerle anlattı:
"İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim."