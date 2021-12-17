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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211217/turkiye-varlik-fonu-turk-telekomun-yuzde-55-hissesine-talip-oldu-1051874670.html
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T18:46+0300
2021-12-17T18:46+0300
2021-12-17T18:53+0300
ekonomi
türk telekom
varlık fonu
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Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu
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türk telekom, varlık fonu
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu 18:46 17.12.2021 (güncellendi: 18:53 17.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu
Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu