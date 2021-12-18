https://tr.sputniknews.com/20211218/kilicdarogluna-dogum-gunu-surprizi-1051883662.html

Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi

Kılıçdaroğlu'na doğum günü sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kayseri'de partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisine hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfleyen... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T02:13+0300

2021-12-18T02:13+0300

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politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

doğum günü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi ve pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanları Çalıştayı için akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi. Konaklayacağı otele giriş yapan Kılıçdaroğlu'na partililer tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı. 73 yaşına giren Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfledi. Kılıçdaroğlu, kendisine sürpriz yapan partililere teşekkür etti.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, doğum günü