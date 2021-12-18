https://tr.sputniknews.com/20211218/portekiz-basini-porto-baskani-15-bin-euro-maasla-kulube-kahin-aldi-1051888090.html

Portekiz basını: Porto Başkanı, 15 bin euro maaşla kulübe kahin aldı

Portekiz basını: Porto Başkanı, 15 bin euro maaşla kulübe kahin aldı

Portekiz devi Porto'da Başkan Pinto da Costa, aylık 15 bin euro karşılığında kulübe kâhin atadı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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T24'ün Record gazetesinden aktardığına göre Porto Başkanı Pinto da Costa kulübe maaşlı bir kâhin aldı. İddiaya göre kulüp Madalena Aroso'ya bu iş için aylık 15 bin euro ödüyor.Madalena Aroso kulüp yöneticileri arasında 'doktor' muamelesi görürken taraftarlar ise yüksek ücreti nedeniyle durumdan rahatsız.Madalena Aroso'nun kulüpte işe başlamadan önce yıllar boyunca Pinto da Costa ile iletişimde olduğu ve Aroso'nun özellikle skor tahminleri için uzun süredir Pinto Da Costa ile temasta olduğu konuşuluyor.Daha önce Portekiz'in bir diğer dev kulübü Benfica'nın da adı aynı iddialara karışmış ve yönetimin bir kâhin ile çalıştığı yazılmıştı.Portekiz Ligi'nde 14 hafta geride kalırken Porto ve son şampiyon Sporting zirveyi paylaşıyor. 38 puana sahip iki takım da şu ana kadar 12 kez kazanırken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve hiç yenilmedi. Üçüncü Benfica ise 34 puanda.

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