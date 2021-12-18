https://tr.sputniknews.com/20211218/turksat-5b-uydusu-yarin-firlatilacak-1051884816.html

Türksat 5B uydusu yarın fırlatılacak

Türksat 5B uydusu yarın fırlatılacak

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e çıkıyor. Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusu yarın... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T09:35+0300

2021-12-18T09:35+0300

2021-12-18T09:34+0300

türkiye

uydu

adil karaismailoğlu

türksat 5b

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Türksat 5B uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım sürüyor. Uydu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden yarın sabah 06.58'de Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B ile ilk kez yerli tasarlanan ekipmanların uzaya gönderileceğini söyledi.

türkiye

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2021

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uydu, adil karaismailoğlu, türksat 5b