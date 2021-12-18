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https://tr.sputniknews.com/20211218/turksat-5b-uydusu-yarin-firlatilacak-1051884816.html
Türksat 5B uydusu yarın fırlatılacak
Türksat 5B uydusu yarın fırlatılacak
Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e çıkıyor. Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusu yarın... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T09:35+0300
2021-12-18T09:34+0300
türkiye
uydu
adil karaismailoğlu
türksat 5b
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Türksat 5B uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım sürüyor. Uydu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden yarın sabah 06.58'de Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B ile ilk kez yerli tasarlanan ekipmanların uzaya gönderileceğini söyledi.
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uydu, adil karaismailoğlu, türksat 5b

Türksat 5B uydusu yarın fırlatılacak

09:35 18.12.2021
© AA / Eva Marie Uzcategui TrinklTürksat 5A
Türksat 5A - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl
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Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e çıkıyor. Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusu yarın sabah Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
Türksat 5B uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım sürüyor. Uydu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden yarın sabah 06.58'de Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B ile ilk kez yerli tasarlanan ekipmanların uzaya gönderileceğini söyledi.
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