https://tr.sputniknews.com/20211218/yeni-safak-yazari-orta-sinif-alistigi-konforundan-olmanin-getirdigi-ofkeye-kaptiracak-kendisini-1051885874.html

Yeni Şafak yazarı: Orta sınıf, alıştığı konforundan olmanın getirdiği öfkeye kaptıracak kendisini

Yeni Şafak yazarı: Orta sınıf, alıştığı konforundan olmanın getirdiği öfkeye kaptıracak kendisini

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ekonomik zorluklar nedeniyle yaşanan tartışmalarda 'asıl sorunun orta sınıf olduğunu' ssavundu. Kılıçarslan, "Alt... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T10:17+0300

2021-12-18T10:17+0300

2021-12-18T10:16+0300

politika

yeni şafak

ekonomik kriz

ismail kılıçarslan

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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, 4250 liraya yükseltilen asgari ücret zammının da, işverene sağlanan vergi avantajının da olumlu olduğunu belirterek, "Sıkışık nizam ilerleyeceğimiz bir ilk altı ayı olacak 2022’nin. Hesabını asla “ona göre yapmayan” Türk orta sınıfının “bittik, battık” çığlıkları ile “ezan-millet-bayrak” üçgeninde slogan atmayı Tayyip Erdoğan’ı desteklemek zannedenler arasında bir sarkaçta gelip gideceğiz" diye yazdı.Asıl sorunun orta sınıf olduğunu savunan Kılıçarslan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:"Orta sınıfın alıştığı yaşam konforu da, yaşadığı “dolce vita” da bir süre askıya alınmış olacak çünkü. Alt sınıflar kanaat ekonomisine alıştıkları yerden devam edecekler elbette ama orta sınıf, alışageldiği konforundan olmanın getirdiği öfkeye kaptıracak kendisini. “Ayağını yorganına göre uzatmak” orta sınıfın cehennemidir zira. Ekmeği hesaplarken dolar hesabına yüklenecek, ödediği kirasını hesaplarken dolarla hesaplamak aklına bile gelmeyecek çünkü.Yanlış anlaşılmasın yazdıklarım. Orta sınıfın içinde yaşadığı ve hükümetler tarafından yaşatıldığı “tatlı hayat”, hemen hemen bütün dünyada tehdit altında ve ben bunun çok ama çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Orta sınıf, bu gerçekle ne kadar çabuk yüzleşir ve pozisyonunu ne kadar çabuk güncellerse bu vartayı atlatma şansı o denli yüksek olacak."

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yeni şafak, ekonomik kriz, ismail kılıçarslan