https://tr.sputniknews.com/20211220/barlastan-bakan-nebatinin-sozlerine-gonderme-ekonomi-bu-kadar-hafife-alinacak-bir-is-degil-1051924255.html

Barlas'tan Bakan Nebati'nin sözlerine gönderme: Ekonomi bu kadar hafife alınacak bir iş değil

Barlas'tan Bakan Nebati'nin sözlerine gönderme: Ekonomi bu kadar hafife alınacak bir iş değil

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine atıfta bulunarak isim vermeden eleştirdi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T08:53+0300

2021-12-20T08:53+0300

2021-12-20T08:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nureddin nebati

ekonomi

mehmet barlas

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Barlas, "Ekonomiden sorumlu bakanların ve yetkililerin konuşurken dikkatli olması lazım. Bunlardan birinin karamsar bir konuşma yapıp batarsa hepimiz batarız gibi iyimser olmayan tablo çizdiğini okudum. Ekonomi bu kadar hafife alınacak bir iş değildir. Hele asgari ücretin bu düzeye çıkması işin ciddiyetinin bir diğer kanıtıdır" dedi.Barlas, "Dolar kurundaki her artış Erdoğan'ın da mutlaka uykusunu kaçırıyordur. Ama yakında döviz kurunda ve enflasyonda düşüş mutlaka gercekleşecektir. Muhalefet bu gibi kriz durumlarında TÜSİAD'a başvuruyor, Amerika'daki kaynaklarla temas kuruyor ve bütün bunlardan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirecek bir şey çıkar mı diye araştırıyor. Oysa Erdoğan'ın derdi hem faizi düşürmek, hem enflasyonu düşürmek, hem istihdamı hem de ihracatı arttırmak. Bu durum artık bir ekonomik rekabetten çıkmış, bir vatan meselesi haline gelmiştir. Bu durumu en fazla anlayanlardan biri de MHP başkanı Devlet Bahçeli'dir. Yani Türkiye tabii ki ekonomik gerçeklerden uzaklaşamaz ama aynı Türkiye bir avuç spekülatörün elinde dolara da teslim olmaz" düşüncesini dile getirdi.Barlas, "Özetlersem, endişeleri anlamalı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonuna kadar güvenmeliyiz." ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, ekonomi, mehmet barlas