Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20211220/diyarbakirda-elektrikleri-kesilen-ailenin-2-yasindaki-cocugu-soguktan-oldu-1051952661.html
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
Diyarbakır’da bronşit hastası olan ve buhar makinesiyle hayata tutunan 2 yaşındaki Yunus Emre Binen soğuktan yaşamını yitirdi. Elektrikler kesildiği için... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T21:31+0300
2021-12-20T21:37+0300
görüş
diyarbakır
elektrik
çocuk
aile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051951904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c6fe0d82d468dcdc08275c9c6bae86b.jpg
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde elektrik hattının yenileneceği gerekçesiyle Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Cami Mahallesi’nde yaşayan Binen ailesinin bronşit hastası olan 2 yaşındaki çocukları Yunus Emre, oksijen makinesi ile hayata tutunuyordu. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijen verilemeyen Yunus Emre, gece saatlerinde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre, Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aile doktorun soğuğun tetiklemesi sonucu kalbinin durduğunu söylediğini kaydetti. 2 yaşındaki çocuk Silvan’da toprağa verildi.‘Soğuk tetiklediği için kalbi durdu’Kirada oturan Binen ailesinin kaldığı ev yağan yağmur nedeniyle ıslak ve soğuk olması dikkat çekti. Olaya ilişkin Sputnik’e konuşan baba Özcan Binen “Çocuk hastaydı zaten, çok rahatsızlandığında buhar veriyorduk ve rahatlıyordu. En son hastaneye götürmüştük. Hastaneden çıktıktan sonra eşim ve çocuklarımı babasınınb evine gönderdim. Eve geldikleri gün elektrikler kesildi. Uzun süre elektrik gelmedi. Birkaç gün karanlıkta kaldık. Yeni hat çekilecek diye elektrikleri kestiler. Çocuk yine fenalaştı, abimin evine götürüp buhar verdik kendine geldi. Pazartesi günü hastaneye götürürüz dedik. Gece saat 03.00’da fenalaşınca hastaneye kaldırdık. Hastanede vefat etti. Doktor soğuk tetiklediği için kalbi durduğunu ve öldüğünü söyledi” şeklinde konuştu.‘Çocuk öldükten sonra elektrikleri açtılar’Çocuklarının yaşamını yitirmesinin duyulmasından bir hafta sonra elektriklerinin açıldığını söyleyen Binen şunları söyledi: ‘Elektriği de ödedim diyelim çocuklar bir şey istediğinde ne yapacağım?'2 çocuk babası olan Özcan Binen “2 Çocuğum var ve ev kira. İş, güç yok. Normalde ne iş olsa yapıyorum, yük taşıma, indirme ne olsa yapıyorum. Nasıl geçindiğimizi bir Allah biliyor. İş olmayınca insan bir sürü sıkıntı yaşıyor. Sobayı yakamıyoruz, ocağı yakamıyoruz, su ısıtamıyoruz, bir çay içemiyoruz. Hayat o kadar çok pahalı olmuş ki! Ay başı gelmeden kirayı düşünüyorum. Kirayı ödesem, elektik kesilirse ne yapacağım? Elektriği de ödedim diyelim çocuklar bir şey istediğinde ne yapacağım? Bir teneke yağ 60 lira olmuş. Kim neyle nasıl geçinecek? Bir tek ben değil, bütün insanlar bu sorunu yaşıyor” dedi.‘2 yıl önce bir çocuğum daha öldü, o da yokluktan’Anne Meryem Binen konuşmakta zorlanıyor. Yunus Emre’den 2 yıl önce bir çocuğunu daha kaybettiğini söyleyen anne Binen “Hasta değildi, bir şey söylemediler. O da yokluktan öldü. Şimdi de bu oğlum” dedi. Anne Binen “Elektrik olmadığı için buhar veremedik. Maddi durumumuz yok, iş yok, güç yok” şeklinde konuştu.DEDAŞ’tan açıklama: ‘Meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildirYaşanan olaya ilişkin DEDAŞ da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Cami mahallesi sakinlerinden Özcan ve Meryem Binen çiftinin 2 yaşındaki oğulları, kronik astım hastası Yunus Emre Binen’in tedavi gördüğü hastanede 12 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından medyada yer alan haberler üzerine aşağıdaki hususların açıklanması zarureti doğmuştur. Özcan ve Meryem Binen çiftinin çocuklarıyla beraber kiracı olarak oturdukları meskende, daha önceki aboneliğin sonlanmasının ardından yeni bir abonelik başvurusunun yapılmadığı öğrenilmiş, bu çerçevede ilk olarak 3 Haziran 2021 tarihinde abonelik devri yapılması için adrese ihbarname bırakılmıştır. Ancak bir cevap alınamamıştır. Bununla birlikte, söz konusu meskende tüketim devam etmiştir. Bunun üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yine adrese ikinci bir ihbarbame bırakılmış ve abonelik devri başvurusu yapılmaması halinde enerji verilemeyeceği belirtilmiştir. Mesken sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmaması üzerine 10 Aralık 2021 tarihinde meskene enerji kesmeye gidilmiş, ancak adreste kimse bulunamadığı için enerji kesilmemiştir. Bu çerçevede, Yunus Emre Binen’in vefat ettiği 12 Aralık 2021 itibarıyla meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir.Sayaç okuyucularımız 7 Aralık 2021, 11 Aralık 2021 ve 16 Aralık 2021 tarihlerinde 3 kez sayaç okumak için eve ziyarette bulunmuş, ancak adreste kimse bulunamadığından rutin sayaç okuma işlemi de yapılamamıştır. Bu süreçte, Silvan merkezinde devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde sayaçların direk üzerine alınması projesi kapsamında, söz konusu bu meskenin de sayacının dışarı alınması planlanmış, bu çerçevede eve ulaşacak kablolar hazırlanmış, ancak 29 Kasım 2021, 30 Kasım 2021 ve 1 Aralık 2021 tarihlerinde üst üste yapılan ziyaretlerde evde kimse bulunmadığı için bu işlem de gerçekleştirilememiştir. Evde kimse bulunamamasından dolayı yeni kabloların bağlanamamasına ve bu yüzden meskenin kapısına kadar getirilen enerjinin meskene verilememesine rağmen, takip eden 2 haftadan uzun bir süre boyunca Özcan Binen’den tarafımıza hiçbir başvuru olmamıştır. En nihayetinde, 17 Aralık 2021 tarihinde eşi Meryem Binen tarafından abonelik devri başvurusu yapılmasının ardından, 18 Aralık 2021 günü yeni abonelik başlatılmış, kablo bağlantısı yapılmış ve enerji verilmiştir. Bütün bu veriler ışığında, evladımız Yunus Emre Binen’in talihsiz ölümüne şirketimizin herhangi bir uygulamasının veya ihmalinin sebep olduğu sonucunu çıkarmak, insaf ölçütlerinin ötesindedir.”
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051951904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7650ffb2c17bfcc2ca32d999d4ae09f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, elektrik, çocuk, aile

Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü

21:31 20.12.2021 (güncellendi: 21:37 20.12.2021)
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
Abone ol
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Diyarbakır’da bronşit hastası olan ve buhar makinesiyle hayata tutunan 2 yaşındaki Yunus Emre Binen soğuktan yaşamını yitirdi. Elektrikler kesildiği için oksijen veremediklerini söyleyen baba “Doktor soğuğun tetiklediğini ve kalbinin durduğunu söyledi” dedi. DEDAŞ ise “Merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde elektrik hattının yenileneceği gerekçesiyle Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.
Cami Mahallesi’nde yaşayan Binen ailesinin bronşit hastası olan 2 yaşındaki çocukları Yunus Emre, oksijen makinesi ile hayata tutunuyordu. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle oksijen verilemeyen Yunus Emre, gece saatlerinde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre, Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aile doktorun soğuğun tetiklemesi sonucu kalbinin durduğunu söylediğini kaydetti. 2 yaşındaki çocuk Silvan’da toprağa verildi.

‘Soğuk tetiklediği için kalbi durdu’

Kirada oturan Binen ailesinin kaldığı ev yağan yağmur nedeniyle ıslak ve soğuk olması dikkat çekti. Olaya ilişkin Sputnik’e konuşan baba Özcan Binen “Çocuk hastaydı zaten, çok rahatsızlandığında buhar veriyorduk ve rahatlıyordu. En son hastaneye götürmüştük. Hastaneden çıktıktan sonra eşim ve çocuklarımı babasınınb evine gönderdim. Eve geldikleri gün elektrikler kesildi. Uzun süre elektrik gelmedi. Birkaç gün karanlıkta kaldık. Yeni hat çekilecek diye elektrikleri kestiler. Çocuk yine fenalaştı, abimin evine götürüp buhar verdik kendine geldi. Pazartesi günü hastaneye götürürüz dedik. Gece saat 03.00’da fenalaşınca hastaneye kaldırdık. Hastanede vefat etti. Doktor soğuk tetiklediği için kalbi durduğunu ve öldüğünü söyledi” şeklinde konuştu.

‘Çocuk öldükten sonra elektrikleri açtılar’

Çocuklarının yaşamını yitirmesinin duyulmasından bir hafta sonra elektriklerinin açıldığını söyleyen Binen şunları söyledi:
“DEDAŞ’a gittim, neden elektrikler kesildi ve neden bırakılmıyor diye sordum. Baktılar, ‘bir borcu yok’ dediler, ‘Kablonuzu alın gelip hattı yenileyeceğiz’ dediler. Çocuk vefat ettikten sonra gelip yapacağız dediler. Taziyemiz var dedik.”

‘Elektriği de ödedim diyelim çocuklar bir şey istediğinde ne yapacağım?'

2 çocuk babası olan Özcan Binen “2 Çocuğum var ve ev kira. İş, güç yok. Normalde ne iş olsa yapıyorum, yük taşıma, indirme ne olsa yapıyorum. Nasıl geçindiğimizi bir Allah biliyor. İş olmayınca insan bir sürü sıkıntı yaşıyor. Sobayı yakamıyoruz, ocağı yakamıyoruz, su ısıtamıyoruz, bir çay içemiyoruz. Hayat o kadar çok pahalı olmuş ki! Ay başı gelmeden kirayı düşünüyorum. Kirayı ödesem, elektik kesilirse ne yapacağım? Elektriği de ödedim diyelim çocuklar bir şey istediğinde ne yapacağım? Bir teneke yağ 60 lira olmuş. Kim neyle nasıl geçinecek? Bir tek ben değil, bütün insanlar bu sorunu yaşıyor” dedi.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
© Sputnik / Sertac Kayar

‘2 yıl önce bir çocuğum daha öldü, o da yokluktan’

Anne Meryem Binen konuşmakta zorlanıyor. Yunus Emre’den 2 yıl önce bir çocuğunu daha kaybettiğini söyleyen anne Binen “Hasta değildi, bir şey söylemediler. O da yokluktan öldü. Şimdi de bu oğlum” dedi. Anne Binen “Elektrik olmadığı için buhar veremedik. Maddi durumumuz yok, iş yok, güç yok” şeklinde konuştu.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
© Sputnik / Sertac Kayar

DEDAŞ’tan açıklama: ‘Meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir

Yaşanan olaya ilişkin DEDAŞ da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Cami mahallesi sakinlerinden Özcan ve Meryem Binen çiftinin 2 yaşındaki oğulları, kronik astım hastası Yunus Emre Binen’in tedavi gördüğü hastanede 12 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından medyada yer alan haberler üzerine aşağıdaki hususların açıklanması zarureti doğmuştur. Özcan ve Meryem Binen çiftinin çocuklarıyla beraber kiracı olarak oturdukları meskende, daha önceki aboneliğin sonlanmasının ardından yeni bir abonelik başvurusunun yapılmadığı öğrenilmiş, bu çerçevede ilk olarak 3 Haziran 2021 tarihinde abonelik devri yapılması için adrese ihbarname bırakılmıştır. Ancak bir cevap alınamamıştır. Bununla birlikte, söz konusu meskende tüketim devam etmiştir. Bunun üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yine adrese ikinci bir ihbarbame bırakılmış ve abonelik devri başvurusu yapılmaması halinde enerji verilemeyeceği belirtilmiştir. Mesken sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmaması üzerine 10 Aralık 2021 tarihinde meskene enerji kesmeye gidilmiş, ancak adreste kimse bulunamadığı için enerji kesilmemiştir. Bu çerçevede, Yunus Emre Binen’in vefat ettiği 12 Aralık 2021 itibarıyla meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir.
Sayaç okuyucularımız 7 Aralık 2021, 11 Aralık 2021 ve 16 Aralık 2021 tarihlerinde 3 kez sayaç okumak için eve ziyarette bulunmuş, ancak adreste kimse bulunamadığından rutin sayaç okuma işlemi de yapılamamıştır. Bu süreçte, Silvan merkezinde devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde sayaçların direk üzerine alınması projesi kapsamında, söz konusu bu meskenin de sayacının dışarı alınması planlanmış, bu çerçevede eve ulaşacak kablolar hazırlanmış, ancak 29 Kasım 2021, 30 Kasım 2021 ve 1 Aralık 2021 tarihlerinde üst üste yapılan ziyaretlerde evde kimse bulunmadığı için bu işlem de gerçekleştirilememiştir. Evde kimse bulunamamasından dolayı yeni kabloların bağlanamamasına ve bu yüzden meskenin kapısına kadar getirilen enerjinin meskene verilememesine rağmen, takip eden 2 haftadan uzun bir süre boyunca Özcan Binen’den tarafımıza hiçbir başvuru olmamıştır. En nihayetinde, 17 Aralık 2021 tarihinde eşi Meryem Binen tarafından abonelik devri başvurusu yapılmasının ardından, 18 Aralık 2021 günü yeni abonelik başlatılmış, kablo bağlantısı yapılmış ve enerji verilmiştir. Bütün bu veriler ışığında, evladımız Yunus Emre Binen’in talihsiz ölümüne şirketimizin herhangi bir uygulamasının veya ihmalinin sebep olduğu sonucunu çıkarmak, insaf ölçütlerinin ötesindedir.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:53NI: Avrupa’da kimse Ukrayna’yı koruyamayacak
22:52Pfizer-BioNTech, Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz daha aşı verecek
22:23Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
22:21BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi
22:1710 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
22:16FIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor
22:12Polonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor
22:11Kremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu
22:04ABD'nin hipersonik füze denemesi üçüncü kez başarısız oldu
21:46Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
21:46ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
21:34Öğrenci protestosunda Iğdır modeli: Üniversiteli sokağa indi, devlet çözüm üretti
21:31Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
21:23Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var
21:11Vitor Pereira'nın görevine son verildi
20:47Seren Serengil: Uçurumun kenarından döndüm
20:41CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor
20:34Trump, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüten New York Başsavcısı'na karşı dava açtı
20:27Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlatıldı: 169 gözaltı
20:25Lübnan Başbakanı Mikati: Tarihin en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz