https://tr.sputniknews.com/20211220/kabine-ekonomi-gundemiyle-toplandi-1051944128.html

Kabine ekonomi gündemiyle toplandı

Kabine ekonomi gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T17:09+0300

2021-12-20T17:09+0300

2021-12-20T17:09+0300

politika

recep tayyip erdoğan

maaş

döviz

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak. Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak.2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek.Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.Toplantıda ayrıca, koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.

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recep tayyip erdoğan, maaş, döviz, kabine toplantısı