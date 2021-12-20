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https://tr.sputniknews.com/20211220/mersinde-evlilik-cetesi-yakalandi-gelini-degistirip-yine-dolandirdilar-1051934346.html
Mersin'de 'evlilik çetesi' yakalandı: Gelini değiştirip yine dolandırmışlar
Mersin'de 'evlilik çetesi' yakalandı: Gelini değiştirip yine dolandırmışlar
Mersin'de evlilik vaadiyle bir vatandaştan 20 bin lira para ile altın yüzük aldıktan sonra kayıplara karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli, polisin çalışması... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T13:38+0300
2021-12-20T13:36+0300
türkiye
gelin
evlilik
dolandırıcılık
aile
evlilik teklifi
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan müşteki G.T., Kayseri'de ikamet eden bir arkadaşının vasıtasıyla tanışmış olduğu şahısların aracılığıyla evlilik vaadiyle Mersin'e geldiğini, adresini bilmediği bir eve giderek yine bu şahısların aracılığıyla isminin 'Aycan' olduğunu söyleyen kadınla evlenmek üzere anlaştıklarını, aracılık eden şahıslara havale ile 17 bin lira, nakit olarak da 3 bin lira para verdiğini, ayrıca evleneceği kadına 5 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve 800 lira değerinde bir cep telefonu aldığını, daha sonra ise şahıslara ulaşamadığını ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin R.S., İ.K., K.S., A.N. ve E.K. olduğunu belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, yapılan detaylı incelemelerde şahısların bu yılın ocak ayında yine Mersin'de meydana gelen ve 2 ailenin kavga etmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayının da şüphelileri olduğu tespit edildi. O olayda da verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, 'Tosun Paşa' filmindeki gibi "bu benim gelinim olacak" diye kavga edince gerçek gün yüzüne çıkmıştı. Götürüldükleri polis merkezinde 60 bin lira dolandırıldıklarını anlayan aileler, şahıslardan şikayetçi olmuştu. Şüphelilerin son olayda ise gelin adayını değiştirerek aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.
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gelin, evlilik, dolandırıcılık, aile, evlilik teklifi

Mersin'de 'evlilik çetesi' yakalandı: Gelini değiştirip yine dolandırmışlar

13:38 20.12.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Mersin'de evlilik vaadiyle bir vatandaştan 20 bin lira para ile altın yüzük aldıktan sonra kayıplara karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Bu yılın ocak ayında da benzer yöntemle 2 aileyi dolandıran şüphelilerin, bu kez gelin adayını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan müşteki G.T., Kayseri'de ikamet eden bir arkadaşının vasıtasıyla tanışmış olduğu şahısların aracılığıyla evlilik vaadiyle Mersin'e geldiğini, adresini bilmediği bir eve giderek yine bu şahısların aracılığıyla isminin 'Aycan' olduğunu söyleyen kadınla evlenmek üzere anlaştıklarını, aracılık eden şahıslara havale ile 17 bin lira, nakit olarak da 3 bin lira para verdiğini, ayrıca evleneceği kadına 5 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve 800 lira değerinde bir cep telefonu aldığını, daha sonra ise şahıslara ulaşamadığını ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin R.S., İ.K., K.S., A.N. ve E.K. olduğunu belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yapılan detaylı incelemelerde şahısların bu yılın ocak ayında yine Mersin'de meydana gelen ve 2 ailenin kavga etmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılık olayının da şüphelileri olduğu tespit edildi. O olayda da verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, 'Tosun Paşa' filmindeki gibi "bu benim gelinim olacak" diye kavga edince gerçek gün yüzüne çıkmıştı. Götürüldükleri polis merkezinde 60 bin lira dolandırıldıklarını anlayan aileler, şahıslardan şikayetçi olmuştu. Şüphelilerin son olayda ise gelin adayını değiştirerek aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.
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