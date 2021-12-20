https://tr.sputniknews.com/20211220/rus-disisleri-nato-kendi-topraklarina-saldiri-silahlari-yerlestirirse-rusya-orantili-yanit-verecek-1051953039.html
Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T21:46+0300
2021-12-20T21:46+0300
2021-12-20T21:46+0300
savunma
rusya
nato
aleksandr gruşko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/49/1015504917_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_79bfa8e6fcc20e2e75049fd96fcec636.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini söyledi.Gruşko, “Örneğin NATO ülkelerinin topraklarında komuta merkezlerimize birkaç dakika içinde ulaşabilecek saldırı silahları görülürse, ortaklarımız için buna uygun bir durum yaratmak zorunda kalacağız” diye konuştu.‘NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanı geçti’Rus diplomat, NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanının geçtiğini, fakat Moskova’nın garantiler ile ilgili önerilerinin ültimatom olmadığını ifade etti.Rusya’nın ABD’ye sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerileri değerlendiren Gruşko, “Onları kesinlikle ültimatom olarak görmüyorum. Önerilerimiz çok anlaşılır. Alçak ses tonu zamanı, sözlere inanma zamanı geçti. Durum o kadar ciddi ki, özellikle göz göze görüşmeye ihtiyaç olacak şeklinde adımlar gerektiriyordu” vurgusunu yaptı.‘NATO'yu askeri iletişim kanalını yeniden devreye almaya çağırıyoruz’Moskova’nın Rusya-NATO arasındaki askeri iletişim kanalını yeniden devreye alma çağrısı yaptığını vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:Gruşko, ülkelerin ‘askeri olaylar tehlikesini tüm riskleriyle birlikte geride bırakmaya yardımcı olacak önlemler alarak gerilimi azaltmak istiyorsa, askeri iletişim kanallarının yeniden devreye alınması gerektiğini’ sözlerine ekledi.‘Güvenlik ile ilgili önerilerimiz konusunda katı tutum izliyoruz’Rusya'nın güvenlik önerilerinden herhangi birinden vazgeçme isteğini yorumlayan Gruşko, Moskova’nın kendi önerileri konusunda katı tutum izlediğini vurguladı.“Tutumumuz katı, fakat mesajımız, hitabımız Batı için çok net” diyen Gruşko, ekledi:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/49/1015504917_116:0:837:541_1920x0_80_0_0_2bb63c48645ed3d663375c8e9d41cb85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nato, aleksandr gruşko
Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini söyledi.
Gruşko, “Örneğin NATO ülkelerinin topraklarında komuta merkezlerimize birkaç dakika içinde ulaşabilecek saldırı silahları görülürse, ortaklarımız için buna uygun bir durum yaratmak zorunda kalacağız” diye konuştu.
‘NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanı geçti’
Rus diplomat, NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanının geçtiğini, fakat Moskova’nın garantiler ile ilgili önerilerinin ültimatom olmadığını ifade etti.
Rusya’nın ABD’ye sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerileri değerlendiren Gruşko, “Onları kesinlikle ültimatom olarak görmüyorum. Önerilerimiz çok anlaşılır. Alçak ses tonu zamanı, sözlere inanma zamanı geçti. Durum o kadar ciddi ki, özellikle göz göze görüşmeye ihtiyaç olacak şeklinde adımlar gerektiriyordu” vurgusunu yaptı.
‘NATO'yu askeri iletişim kanalını yeniden devreye almaya çağırıyoruz’
Moskova’nın Rusya-NATO arasındaki askeri iletişim kanalını yeniden devreye alma çağrısı yaptığını vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:
“Şu anda askeri temasların kesilmiş olması çok tehlikeli. Tatbikat alanlarının temas sınırından çekilmesi, kasıtsız askeri olayları önlemeye yönelik mekanizmaların geliştirilmesi ile ilgili müşterek çalışma, savaş gemileri ve savaş uçakları ile izin verilen minimum buluşma mesafesinin belirlenmesi, tüm bunlar askeri iletişim kanallarının devreye alınmasını gerektiriyor.”
Gruşko, ülkelerin ‘askeri olaylar tehlikesini tüm riskleriyle birlikte geride bırakmaya yardımcı olacak önlemler alarak gerilimi azaltmak istiyorsa, askeri iletişim kanallarının yeniden devreye alınması gerektiğini’ sözlerine ekledi.
‘Güvenlik ile ilgili önerilerimiz konusunda katı tutum izliyoruz’
Rusya'nın güvenlik önerilerinden herhangi birinden vazgeçme isteğini yorumlayan Gruşko, Moskova’nın kendi önerileri konusunda katı tutum izlediğini vurguladı.
“Tutumumuz katı, fakat mesajımız, hitabımız Batı için çok net” diyen Gruşko, ekledi:
“ABD ile esaslı bir diyalog kurmayı bekliyoruz. Ekibimiz oluştu ve Amerikalılar hazır olur olmaz, derhal ilgili görüşmeye başlamaya hazırız.”