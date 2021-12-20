Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211220/rus-disisleri-nato-kendi-topraklarina-saldiri-silahlari-yerlestirirse-rusya-orantili-yanit-verecek-1051953039.html
Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T21:46+0300
2021-12-20T21:46+0300
savunma
rusya
nato
aleksandr gruşko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/49/1015504917_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_79bfa8e6fcc20e2e75049fd96fcec636.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini söyledi.Gruşko, “Örneğin NATO ülkelerinin topraklarında komuta merkezlerimize birkaç dakika içinde ulaşabilecek saldırı silahları görülürse, ortaklarımız için buna uygun bir durum yaratmak zorunda kalacağız” diye konuştu.‘NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanı geçti’Rus diplomat, NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanının geçtiğini, fakat Moskova’nın garantiler ile ilgili önerilerinin ültimatom olmadığını ifade etti.Rusya’nın ABD’ye sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerileri değerlendiren Gruşko, “Onları kesinlikle ültimatom olarak görmüyorum. Önerilerimiz çok anlaşılır. Alçak ses tonu zamanı, sözlere inanma zamanı geçti. Durum o kadar ciddi ki, özellikle göz göze görüşmeye ihtiyaç olacak şeklinde adımlar gerektiriyordu” vurgusunu yaptı.‘NATO'yu askeri iletişim kanalını yeniden devreye almaya çağırıyoruz’Moskova’nın Rusya-NATO arasındaki askeri iletişim kanalını yeniden devreye alma çağrısı yaptığını vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:Gruşko, ülkelerin ‘askeri olaylar tehlikesini tüm riskleriyle birlikte geride bırakmaya yardımcı olacak önlemler alarak gerilimi azaltmak istiyorsa, askeri iletişim kanallarının yeniden devreye alınması gerektiğini’ sözlerine ekledi.‘Güvenlik ile ilgili önerilerimiz konusunda katı tutum izliyoruz’Rusya'nın güvenlik önerilerinden herhangi birinden vazgeçme isteğini yorumlayan Gruşko, Moskova’nın kendi önerileri konusunda katı tutum izlediğini vurguladı.“Tutumumuz katı, fakat mesajımız, hitabımız Batı için çok net” diyen Gruşko, ekledi:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/49/1015504917_116:0:837:541_1920x0_80_0_0_2bb63c48645ed3d663375c8e9d41cb85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, aleksandr gruşko

Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek

21:46 20.12.2021
© Sputnik / Grigoriy SisoevAleksandr Gruşko
Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini söyledi.
Gruşko, “Örneğin NATO ülkelerinin topraklarında komuta merkezlerimize birkaç dakika içinde ulaşabilecek saldırı silahları görülürse, ortaklarımız için buna uygun bir durum yaratmak zorunda kalacağız” diye konuştu.
‘NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanı geçti’
Rus diplomat, NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanının geçtiğini, fakat Moskova’nın garantiler ile ilgili önerilerinin ültimatom olmadığını ifade etti.
Rusya’nın ABD’ye sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerileri değerlendiren Gruşko, “Onları kesinlikle ültimatom olarak görmüyorum. Önerilerimiz çok anlaşılır. Alçak ses tonu zamanı, sözlere inanma zamanı geçti. Durum o kadar ciddi ki, özellikle göz göze görüşmeye ihtiyaç olacak şeklinde adımlar gerektiriyordu” vurgusunu yaptı.

‘NATO'yu askeri iletişim kanalını yeniden devreye almaya çağırıyoruz’

Moskova’nın Rusya-NATO arasındaki askeri iletişim kanalını yeniden devreye alma çağrısı yaptığını vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:
“Şu anda askeri temasların kesilmiş olması çok tehlikeli. Tatbikat alanlarının temas sınırından çekilmesi, kasıtsız askeri olayları önlemeye yönelik mekanizmaların geliştirilmesi ile ilgili müşterek çalışma, savaş gemileri ve savaş uçakları ile izin verilen minimum buluşma mesafesinin belirlenmesi, tüm bunlar askeri iletişim kanallarının devreye alınmasını gerektiriyor.”
Gruşko, ülkelerin ‘askeri olaylar tehlikesini tüm riskleriyle birlikte geride bırakmaya yardımcı olacak önlemler alarak gerilimi azaltmak istiyorsa, askeri iletişim kanallarının yeniden devreye alınması gerektiğini’ sözlerine ekledi.

‘Güvenlik ile ilgili önerilerimiz konusunda katı tutum izliyoruz’

Rusya'nın güvenlik önerilerinden herhangi birinden vazgeçme isteğini yorumlayan Gruşko, Moskova’nın kendi önerileri konusunda katı tutum izlediğini vurguladı.
“Tutumumuz katı, fakat mesajımız, hitabımız Batı için çok net” diyen Gruşko, ekledi:
“ABD ile esaslı bir diyalog kurmayı bekliyoruz. Ekibimiz oluştu ve Amerikalılar hazır olur olmaz, derhal ilgili görüşmeye başlamaya hazırız.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:53NI: Avrupa’da kimse Ukrayna’yı koruyamayacak
22:52Pfizer-BioNTech, Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz daha aşı verecek
22:23Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
22:21BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi
22:1710 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
22:16FIFA, 2 yılda bir yapılacak Dünya Kupası ile 4.4 milyar dolarlık ek gelir hedefliyor
22:12Polonya istihbaratı: Belarus’ta 5 ila 7 bin göçmen kalıyor
22:11Kremlin: Uşakov ve Sullivan, Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini konuştu
22:04ABD'nin hipersonik füze denemesi üçüncü kez başarısız oldu
21:46Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek
21:46ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
21:34Öğrenci protestosunda Iğdır modeli: Üniversiteli sokağa indi, devlet çözüm üretti
21:31Diyarbakır’da elektrikleri kesilen ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü
21:23Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı muhatap almak yanlış, akli melekeleri yerinde mi ciddi endişelerim var
21:11Vitor Pereira'nın görevine son verildi
20:47Seren Serengil: Uçurumun kenarından döndüm
20:41CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor
20:34Trump, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüten New York Başsavcısı'na karşı dava açtı
20:27Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlatıldı: 169 gözaltı
20:25Lübnan Başbakanı Mikati: Tarihin en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz