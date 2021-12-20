https://tr.sputniknews.com/20211220/rus-disisleri-nato-kendi-topraklarina-saldiri-silahlari-yerlestirirse-rusya-orantili-yanit-verecek-1051953039.html

Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek

Rus Dışişleri: NATO kendi topraklarına saldırı silahları yerleştirirse Rusya orantılı yanıt verecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T21:46+0300

2021-12-20T21:46+0300

2021-12-20T21:46+0300

savunma

rusya

nato

aleksandr gruşko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda NATO ülkelerinin kendi topraklarına saldırı silahları konuşlandırması durumunda Rusya’nın bu adıma orantılı yanıt vereceğini söyledi.Gruşko, “Örneğin NATO ülkelerinin topraklarında komuta merkezlerimize birkaç dakika içinde ulaşabilecek saldırı silahları görülürse, ortaklarımız için buna uygun bir durum yaratmak zorunda kalacağız” diye konuştu.‘NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanı geçti’Rus diplomat, NATO ile diyalogda alçak ses tonu zamanının geçtiğini, fakat Moskova’nın garantiler ile ilgili önerilerinin ültimatom olmadığını ifade etti.Rusya’nın ABD’ye sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerileri değerlendiren Gruşko, “Onları kesinlikle ültimatom olarak görmüyorum. Önerilerimiz çok anlaşılır. Alçak ses tonu zamanı, sözlere inanma zamanı geçti. Durum o kadar ciddi ki, özellikle göz göze görüşmeye ihtiyaç olacak şeklinde adımlar gerektiriyordu” vurgusunu yaptı.‘NATO'yu askeri iletişim kanalını yeniden devreye almaya çağırıyoruz’Moskova’nın Rusya-NATO arasındaki askeri iletişim kanalını yeniden devreye alma çağrısı yaptığını vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:Gruşko, ülkelerin ‘askeri olaylar tehlikesini tüm riskleriyle birlikte geride bırakmaya yardımcı olacak önlemler alarak gerilimi azaltmak istiyorsa, askeri iletişim kanallarının yeniden devreye alınması gerektiğini’ sözlerine ekledi.‘Güvenlik ile ilgili önerilerimiz konusunda katı tutum izliyoruz’Rusya'nın güvenlik önerilerinden herhangi birinden vazgeçme isteğini yorumlayan Gruşko, Moskova’nın kendi önerileri konusunda katı tutum izlediğini vurguladı.“Tutumumuz katı, fakat mesajımız, hitabımız Batı için çok net” diyen Gruşko, ekledi:

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rusya, nato, aleksandr gruşko