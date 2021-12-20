Şahan Gökbakar: Bu son tweetim olsun dostlar

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından son paylaşımını yaptığını dile getirdi.Döviz kurundaki değişkenlik ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı konusunda son haftalarda tweetler atan Gökbakar, "Komedyen olarak güldürmeye devam" dedi ve şunları ifade etti:Gökbakar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
Ekonomi ve döviz konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Twitter hesabındaki son paylaşımında, "Bu da son tweetim olsun dostlar. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam" ifadesini kullandı.
Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından son paylaşımını yaptığını dile getirdi.
Döviz kurundaki değişkenlik ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı konusunda son haftalarda tweetler atan Gökbakar, "Komedyen olarak güldürmeye devam" dedi ve şunları ifade etti:
Gökbakar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla"
Bu da son tweetim olsun dostlar.Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim."Ben rahatım" deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum icin. Bu kadar.Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla..❤🇹🇷