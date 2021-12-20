https://tr.sputniknews.com/20211220/sahan-gokbakar-bu-son-tweetim-olsun-dostlar-1051926688.html

Şahan Gökbakar: Bu son tweetim olsun dostlar

Şahan Gökbakar: Bu son tweetim olsun dostlar

Ekonomi ve döviz konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Twitter hesabındaki son paylaşımında, "Bu da son tweetim olsun dostlar. Bu kadar... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T10:31+0300

2021-12-20T10:31+0300

2021-12-20T10:31+0300

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Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından son paylaşımını yaptığını dile getirdi.Döviz kurundaki değişkenlik ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kaybı konusunda son haftalarda tweetler atan Gökbakar, "Komedyen olarak güldürmeye devam" dedi ve şunları ifade etti:Gökbakar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211119/turkiyenin-en-guvenilir-unluleri-arastirmasi-haluk-levent-bu-yil-da-ilk-sirada-1050963768.html

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sosyal medya, ekonomik kriz, şahan gökbakar, komedyen, twitter