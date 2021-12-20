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https://tr.sputniknews.com/20211220/vitor-pereiranin-gorevine-son-verildi-1051952256.html
Vitor Pereira'nın görevine son verildi
Vitor Pereira'nın görevine son verildi
Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T21:11+0300
2021-12-20T21:11+0300
2021-12-20T21:11+0300
spor
vitor pereira
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Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vitor pereira
Vitor Pereira'nın görevine son verildi
Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.