https://tr.sputniknews.com/20211220/yigit-bulut-emperyal-yapi-saldiriya-devam-ederse-buyuk-turk-milleti-misak-i-milli-sinirlarina-doner-1051946494.html
Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Küresel emperyal yapı saldırmaya devam ederse büyük... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T18:10+0300
2021-12-20T18:10+0300
2021-12-20T18:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tl
yiğit bulut
akp
açıklama
ekonomi
para
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarına ilişkin bir mesaj paylaştı.Ekonomide yaşanan tabloyu, 'Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı' olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner."
https://tr.sputniknews.com/20210414/yigit-bulut-kimse-niyet-okuyuculuguna-girmesin-merkez-bankasi-sartlar-neyi-gerektiriyorsa-o-1044267743.html
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recep tayyip erdoğan, tl, yiğit bulut, akp, açıklama, ekonomi, para
Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Küresel emperyal yapı saldırmaya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarına ilişkin bir mesaj paylaştı.
Ekonomide yaşanan tabloyu, 'Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı' olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner."