https://tr.sputniknews.com/20211220/yigit-bulut-emperyal-yapi-saldiriya-devam-ederse-buyuk-turk-milleti-misak-i-milli-sinirlarina-doner-1051946494.html

Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Küresel emperyal yapı saldırmaya devam ederse büyük... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:10+0300

2021-12-20T18:10+0300

2021-12-20T18:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tl

yiğit bulut

akp

açıklama

ekonomi

para

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarına ilişkin bir mesaj paylaştı.Ekonomide yaşanan tabloyu, 'Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı' olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner."

https://tr.sputniknews.com/20210414/yigit-bulut-kimse-niyet-okuyuculuguna-girmesin-merkez-bankasi-sartlar-neyi-gerektiriyorsa-o-1044267743.html

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recep tayyip erdoğan, tl, yiğit bulut, akp, açıklama, ekonomi, para