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Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu
Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T01:38+0300
2021-12-21T01:38+0300
türkiye
formula 2
cem bölükbaşı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı, 18-19 Aralık tarihlerinde Abu Dabi Yas Marina Pisti'nde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine katıldı.Espor dünyasından gelip gerçek yarışlarda tarihi zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 1'e gidecek ilk Türk yarış pilotu olma yolculuğunda önemli bir başarıya daha imza attı.Cem, 15 yarışta 8 kez podyuma çıktığı ve 2 de zafer elde ettiği Euroformula Open'daki takımı Van Amersfoort ile başkent Abu Dabi'de cumartesi günü gerçekleşen test sürüşleri bitiminde 1.37.818 derecesi ile en iyi derecesini elde etti ve test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı.Formula 1'e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayaline biraz daha yaklaştıCem Bölükbaşı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Abu Dabi Yas Marina Pistinde, ilk kez Formula 2 resmi test sürüşlerini başarıyla tamamladık. Daha önce Formula 3 Asya yarışlarından bildiğim bir pist olsa da ilk kez resmi bir testte Formula 2 aracı kullandım. Yine bana çok şey kazandıran ve yarış deneyimimi artıran bir sürüş oldu. Formula 1'e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayalime her seferinde bir adım daha yaklaşıyorum. Bu süreçte beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Bölükbaşı, 2021 başında Formula 3 Asya Şampiyonası'nda kazandığı 1 Süper Lisans puanı üzerine Euroformula Open'da 5. olarak 5 puan daha ekledi ve genç pilot şu anda toplam 6 Süper Lisans puanına sahip.
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formula 2, cem bölükbaşı

Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu

01:38 21.12.2021
© FotoğrafCem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu
Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Fotoğraf
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Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı, 18-19 Aralık tarihlerinde Abu Dabi Yas Marina Pisti'nde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine katıldı.
Espor dünyasından gelip gerçek yarışlarda tarihi zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 1'e gidecek ilk Türk yarış pilotu olma yolculuğunda önemli bir başarıya daha imza attı.
Cem, 15 yarışta 8 kez podyuma çıktığı ve 2 de zafer elde ettiği Euroformula Open'daki takımı Van Amersfoort ile başkent Abu Dabi'de cumartesi günü gerçekleşen test sürüşleri bitiminde 1.37.818 derecesi ile en iyi derecesini elde etti ve test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı.

Formula 1'e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayaline biraz daha yaklaştı

Cem Bölükbaşı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Abu Dabi Yas Marina Pistinde, ilk kez Formula 2 resmi test sürüşlerini başarıyla tamamladık. Daha önce Formula 3 Asya yarışlarından bildiğim bir pist olsa da ilk kez resmi bir testte Formula 2 aracı kullandım. Yine bana çok şey kazandıran ve yarış deneyimimi artıran bir sürüş oldu. Formula 1'e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayalime her seferinde bir adım daha yaklaşıyorum. Bu süreçte beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bölükbaşı, 2021 başında Formula 3 Asya Şampiyonası'nda kazandığı 1 Süper Lisans puanı üzerine Euroformula Open'da 5. olarak 5 puan daha ekledi ve genç pilot şu anda toplam 6 Süper Lisans puanına sahip.
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