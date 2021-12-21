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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T21:27+0300
2021-12-21T21:27+0300
2021-12-21T21:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
nicolas maduro
görüşme
venezuela
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, nicolas maduro, görüşme, venezuela
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü 21:27 21.12.2021 (güncellendi: 21:49 21.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.