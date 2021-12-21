https://tr.sputniknews.com/20211221/cumhurbaskani-erdogan-venezuela-cumhurbaskani-maduro-ile-gorustu-1051989986.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T21:27+0300

2021-12-21T21:27+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

nicolas maduro

görüşme

venezuela

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, nicolas maduro, görüşme, venezuela