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https://tr.sputniknews.com/20211221/hindistanda-basbakan-modinin-fotografinin-asi-sertifikasindan-kaldirilmasini-isteyen-kisiye-ceza-1051976270.html
Hindistan'da Başbakan Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılmasını isteyen kişiye ceza
Hindistan'da Başbakan Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılmasını isteyen kişiye ceza
Hindistan'da, Başbakan Modi'nin fotoğrafının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasından kaldırılması için mahkemeye başvuran adam, ‘yargıcın vaktini... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T15:51+0300
2021-12-21T15:59+0300
hindistan
dünya
narendra modi
aşı
koronavirüs
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Al Jazeera'nın haberine göre, Kerala eyaletinden Peter Myaliparampil isimli şahıs, Başbakanı Narendra Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılması ve aşı reklamlarında kullanılmaması için mahkemeye başvurdu.Myaliparampil, ülkedeki aşılama kampanyasının Modi iktidarının yararına 'medya kampanyasına' dönüşme riski taşıdığını ileri sürdü.Kerala Yüksek Mahkemesi ise ‘siyasi’ amaçla açıldığına kanaat getirdiği davayı düşürdü.Ayrıca ‘yargıcın vaktini çaldığı’ gerekçesiyle Myaliparampil'e yaklaşık 1300 dolar para cezası verdi.Salgının başından bu yana 34 milyon 752 bin 164 vakanın kaydedildiği Hindistan, dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 2. ülke konumunda bulunuyor. Ülke, 478 bin 7 ölü sayısı ile de Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 3. sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/hindistanda-asi-kartinda-basbakanin-fotografini-gormek-istemeyen-yurttas-mahkemeye-gitti-1049959153.html
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hindistan, narendra modi, aşı, koronavirüs

Hindistan'da Başbakan Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılmasını isteyen kişiye ceza

15:51 21.12.2021 (güncellendi: 15:59 21.12.2021)
© AP PhotoHindistan'da aşı sertifikasında Başbakan Modi’nin fotoğrafı
Hindistan'da aşı sertifikasında Başbakan Modi’nin fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AP Photo
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Hindistan'da, Başbakan Modi'nin fotoğrafının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasından kaldırılması için mahkemeye başvuran adam, ‘yargıcın vaktini çaldığı’ gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Al Jazeera'nın haberine göre, Kerala eyaletinden Peter Myaliparampil isimli şahıs, Başbakanı Narendra Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılması ve aşı reklamlarında kullanılmaması için mahkemeye başvurdu.
Myaliparampil, ülkedeki aşılama kampanyasının Modi iktidarının yararına 'medya kampanyasına' dönüşme riski taşıdığını ileri sürdü.
Kerala Yüksek Mahkemesi ise ‘siyasi’ amaçla açıldığına kanaat getirdiği davayı düşürdü.
Ayrıca ‘yargıcın vaktini çaldığı’ gerekçesiyle Myaliparampil'e yaklaşık 1300 dolar para cezası verdi.
Salgının başından bu yana 34 milyon 752 bin 164 vakanın kaydedildiği Hindistan, dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 2. ülke konumunda bulunuyor. Ülke, 478 bin 7 ölü sayısı ile de Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 3. sırada yer alıyor.
Narendra Modi - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
DÜNYA
Hindistan'da aşı kartında başbakanın fotoğrafını görmek istemeyen adam, mahkemeye gitti
19 Ekim, 10:50
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