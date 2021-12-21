https://tr.sputniknews.com/20211221/ido-ve-budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1051961565.html
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T07:50+0300
2021-12-21T07:50+0300
2021-12-21T07:48+0300
türkiye
ido
budo
iptal
sefer
istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
iptal kararı
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İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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ido, budo, iptal, sefer, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo), iptal kararı
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.