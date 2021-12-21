https://tr.sputniknews.com/20211221/ido-ve-budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1051961565.html

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T07:50+0300

2021-12-21T07:50+0300

2021-12-21T07:48+0300

türkiye

ido

budo

iptal

sefer

istanbul deniz otobüsleri (ido)

bursa deniz otobüsleri (budo)

iptal kararı

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İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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