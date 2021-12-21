https://tr.sputniknews.com/20211221/nasa-ikinci-kez-turk-doktor-mehmet-hakan-ozsaracin-fotografini-paylasti-1051979652.html

NASA ikinci kez Türk doktor Mehmet Hakan Özsaraç'ın renklendirdiği fotoğrafı paylaştı

NASA ikinci kez Türk doktor Mehmet Hakan Özsaraç'ın renklendirdiği fotoğrafı paylaştı

Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği siyah beyaz görüntüyü renklendirdiği ikinci fotoğraf da NASA... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:54+0300

2021-12-21T16:54+0300

2021-12-21T17:04+0300

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doktor

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Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 'Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı' seçilerek NASA'nın internet sitesinde paylaşıldı.Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği bir diğer fotoğraf ise 13 Ağustos günü NASA tarafından 'Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı' olarak seçilerek internet sitesinde paylaşılmıştı.Özsaraç, NASA tarafından fotoğraflarının ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.Hubble Uzay Teleskobu'nun yüksek çözünürlükteki ham fotoğraflarını işlemeye başladıktan sonra APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) günün gökbilimi fotoğrafını paylaştıklarını öğrendiğini belirten Özsaraç, şöyle devam etti:Türkiye'de astrofotoğrafçılıkla uğraşan belirli insanların olduğunu ifade eden Özsaraç, "Kendileri çekip kendileri paylaşan astronomi fotoğrafçılar var. Ama benim yaptığım şekilde sadece ham verileri indirip işleyip paylaşan kimse yok bildiğim kadarıyla. Olsaydı mutlaka bir şekilde sosyal medyadan haberim olurdu. Zaman zaman bana fikir danışanlar oluyor ama onlardan da paylaşanlar çok az çıkıyor. Ama böyle yoğun bir şekilde ilgilenen yok" diye konuştu.‘Bir hiç olarak birbirimize kötülük yapmayalım’Uzay fotoğraflarının kendisine derin anlamlar yüklediğini söyleyen Özsaraç, şunları kaydetti:NASA, Özsaraç'ın işlediği fotoğrafla, "Bazıları için arı kovanı gibi görünebilir. Gerçekte, Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntü, içinde güçlü jetler yayan genç bir yıldız olan Herbig-Haro 666'nın bulunduğu, üç ışık yılı uzunluğundaki kozmik bir toz sütununu yakalıyor. Yapı, gökadamızın en büyük yıldız oluşum bölgelerinden biri olan ve güney göklerinde yaklaşık 7 bin 500 ışık yılı uzaklıkta parlayan Karina Bulutsusu'nun içinde yer almaktadır. Sütunun katmanlı dış hatları, Karina'nın bazıları hala bulutsunun içinde oluşan genç, sıcak, büyük kütleli yıldızların rüzgarları ve radyasyonuyla şekilleniyor. Kızılötesi ışıkta toz bulutuna nüfuz eden bir görüntü, hala gizlenmiş bir bebek yıldızdan dışarı doğru patlayan iki, dar, enerjik jeti daha iyi gösteriyor" bilgisini de paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20210805/nasadan-turkiye-aciklamasi-uydu-fotograflarini-yayinladi-1045164398.html

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nasa, türkiye, hubble uzay teleskobu, fotoğrafçılık, doktor