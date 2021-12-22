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Bill Gates, Omicron'a karşı uyardı: Pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz
14:23 22.12.2021 (güncellendi: 14:26 22.12.2021)
© AP PhotoBill Gates
© AP Photo
Koronavirüs pandemisinin bitişi için bir kez daha 2022'ye işaret eden milyarder Gates, Omicron varyantı hakkında bir tweet serisi paylaştı. Tatil planlarını iptal eden ve gelecek birkaç ayın kötü geçebileceği uyarısı yapan Gates "Pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz" dedi.
ABD'li ünlü milyarder ve Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında öngörülerini paylaştı. Noel ve yeni yıl tatili arifesinde insanları uyaran Gates, kendi tatil planlarını da iptal ettiğini ve bu dönemde yaşanan hareketliğin virüsün yayılımını hızlandırdığını söyledi.
"Hayat tam da normale dönüyor gibi görünürken pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz. Omicron tarihte görülen virüslerin hepsinden daha hızlı yayılıyor. Yakında her ülkede Omicron vakası olacak" diyen Gates şöyle devam etti: "En büyük bilinmeyen, Omicron'un ne kadar hasta ettiği. Hastalığı Delta varyantının yarısı kadar bile şiddetli geçirmeye yol açıyorsa bu zamana kadarki en kötü dalgayı görürüz çünkü çok bulaşıcı."
Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021
The big unknown is how sick omicron makes you. We need to take it seriously until we know more about it. Even if it’s only half as severe as delta, it will be the worst surge we have seen so far because it’s so infectious.— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021
Maske takmaya devam edilmesinin ve aşının önemine de vurgu yapan Gates, doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022’de sona erebileceğine dair öngörüsünü de yineledi: "İyi haber şu, Omicron o kadar hızlı yayılıyor ki bir ülkede baskın varyant olduğunda dalga 3 aydan az sürer. Bu birkaç ay kötü geçebilir ama doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum."
If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022.— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021