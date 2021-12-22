https://tr.sputniknews.com/20211222/bill-gates-omicrona-karsi-uyardi-pandeminin-en-kotu-donemine-giriyor-olabiliriz-1052010442.html

Bill Gates, Omicron'a karşı uyardı: Pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz

Bill Gates, Omicron'a karşı uyardı: Pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz

Koronavirüs pandemisinin bitişi için bir kez daha 2022'ye işaret eden milyarder Gates, Omicron varyantı hakkında bir tweet serisi paylaştı. Tatil planlarını... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:23+0300

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koronavirüs

bill gates

noel

microsoft

aşı

omicron

delta

koronavirüs

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ABD'li ünlü milyarder ve Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında öngörülerini paylaştı. Noel ve yeni yıl tatili arifesinde insanları uyaran Gates, kendi tatil planlarını da iptal ettiğini ve bu dönemde yaşanan hareketliğin virüsün yayılımını hızlandırdığını söyledi."Hayat tam da normale dönüyor gibi görünürken pandeminin en kötü dönemine giriyor olabiliriz. Omicron tarihte görülen virüslerin hepsinden daha hızlı yayılıyor. Yakında her ülkede Omicron vakası olacak" diyen Gates şöyle devam etti: "En büyük bilinmeyen, Omicron'un ne kadar hasta ettiği. Hastalığı Delta varyantının yarısı kadar bile şiddetli geçirmeye yol açıyorsa bu zamana kadarki en kötü dalgayı görürüz çünkü çok bulaşıcı."Maske takmaya devam edilmesinin ve aşının önemine de vurgu yapan Gates, doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022’de sona erebileceğine dair öngörüsünü de yineledi: "İyi haber şu, Omicron o kadar hızlı yayılıyor ki bir ülkede baskın varyant olduğunda dalga 3 aydan az sürer. Bu birkaç ay kötü geçebilir ama doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum."

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bill gates, noel, microsoft, aşı, omicron, delta, koronavirüs