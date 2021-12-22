https://tr.sputniknews.com/20211222/cinsel-organinda-278-piercingi-olan-adam-seks-hayatini-anlatti-hic-sorun-olmuyor-1052016061.html

Cinsel organında 278 piercing olan adam seks hayatını anlattı: Hiç sorun olmuyor

Cinsel organında 278 piercing olan adam seks hayatını anlattı: Hiç sorun olmuyor

Vücudundaki toplam 481 piercing ile dünya rekorunu elinde tutan Rolf Buchholz, cinsel organındaki 278 piercing'e ilişkin konuştu. Cinsel hayatının... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:50+0300

2021-12-22T15:50+0300

2021-12-22T15:50+0300

yaşam

dövme

boynuz

piercing

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Guinness Rekorlar Kitabı'na 'bir insan vücudunda en fazla piercing'e sahip olma' rekoruyla giren 62 yaşındaki Alman Rolf Buchholz, toplam 481 piercing taşıyor.Piercing'lerinin 278'i cinsel organında bulunan Buchholz, merak edilen sorulara açıklık getirerek piercing'lerin seks hayatını nasıl etkilediğini anlattı.Daily Star gazetesine konuşan Buchholz, piercinglerinin seks hayatında hiçbir sorun yaratmadığını söyledi. "Bir sorun yaratsaydı, çok uzun zaman önce piercing'lerimden kurtulurdum" diyen Buchholz, karşılaştığı en büyük sorunun havayoluyla seyahat etmek olduğunu dile getirdi. Havalimanlarındaki metal dedektörlerden geçmek için çok uzun zaman harcamak zorunda kalan Buchholz, sıradışı görünümü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne girişinin dahi engellendiğini kaydetti.Guinness kayıtlarına göre Buchholz aynı zamanda 35 implanta sahip. Vücuduna yerleştirilen söz konusu implantlar arasında iki boynuz ve parmak uçlarındaki manyetik metaller de yer alıyor.40 yaşından bu yana sıradışı görüntüsünü oluşturmak için çalışan Buchholz'un vücudunun yüzde 90'ı da dövmelerle kaplı.

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dövme, boynuz, piercing