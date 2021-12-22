https://tr.sputniknews.com/20211222/dovizdeki-dususu-sac-modeline-yansitti-1051999573.html

Dövizdeki düşüşü saç modeline yansıttı

Dövizdeki düşüşü saç modeline yansıttı

2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Berber Ercan Buyruk, dolardaki sert düşüşü sembol olarak müşterilerinin... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T08:52+0300

2021-12-22T08:52+0300

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türkiye

euro

dolar

ekonomi

berber

dolar/tl

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Ankara'da erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Berber Ercan Buyruk, Antalya’ya taşınıp Muratpaşa ilçesinde salon açtı.Dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri takip eden Buyruk, son olarak dolar ve eurodaki sert düşüşü saç modeli olarak tasarladı. Salonuna gelen bir müşteriye uyguladığı saç modelinde, Türk bayrağı ön planda tutulurken, dolar ile euro ayak altında simgelendi.'Dolar ve euro'daki düşüşler kafalara kazındı'32 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Ercan Buyruk, “Cumhurbaşkanımızın sürpriz açıklamasıyla beraber, dolar ve euronun alt seviyeleri düşmesi, bir esnaf ve vatandaş olarak bizleri çok sevindirdi. Ben de bu mutluluğumu saçlara yansıtmak istedim. Böyle bir model yaptım. Türkiye’mizin gücünü, doların ve euronun üzerinde olduğunu gösteren bir model, simge yaptım. Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı” diye konuştu.'Dolar out, TL in'Yerleşik İran vatandaşı Reza Haşemi de saç modeliyle ilgili “Modeli beğendim. Dolar out, TL in” dedi.

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euro, dolar, ekonomi, berber, dolar/tl