https://tr.sputniknews.com/20211222/fransada-kovid-19-salgininda-en-yuksek-vaka-artisi-kaydedildi-1051997521.html

Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 72 bin 832 yeni vakayla en yüksek günlük artış kaydedildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T05:57+0300

2021-12-22T05:57+0300

2021-12-22T05:55+0300

koronavirüs

fransa

koronavirüs

kovid-19

vaka sayısı

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051086163_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_57449de84791f4b11bfc47fe5b3d389d.jpg

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saate yaklaşık 73 bin yeni vaka kaydedildiğini belirtti.Attal, Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 15 arttığını, vakalarının yüzde 20’sini kapsayan Omicron varyantının hızla yayıldığını kaydetti.Virüsün daha çok 20-40 yaş grubundaki kişiler tarafından yayıldığı bilgisini paylaşan Attal, gençlerin virüsün yaşlılara bulaştırmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti.Attal, Fransız vatandaşlarına yaklaşan yeni yıl kutlamalarında tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.Sözcü Gabriel Attal, hükümetin Kovid-19'a karşı yeni tedbirleri içeren yasa tasarısını 27 Aralık’ta yapılacak olağanüstü Bakanlar Kuruluna sunacağını aktardı.Kovid-19’la mücadele için yeni yasa tasarısıFransa'da, belirli mekanlara girişlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması, hazırlanan yeni yasa tasarısının kabul edilmesiyle yerini sadece aşı olanları kapsayan “aşı ruhsatı” uygulamasına bırakacak.Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan açıklanan verilere göre, son 24 saatte 72 bin 832 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 212 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 76 kişi tedavi görüyor.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı, omicron