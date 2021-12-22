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Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 72 bin 832 yeni vakayla en yüksek günlük artış kaydedildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T05:57+0300
2021-12-22T05:55+0300
koronavirüs
fransa
koronavirüs
kovid-19
vaka sayısı
omicron
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Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saate yaklaşık 73 bin yeni vaka kaydedildiğini belirtti.Attal, Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 15 arttığını, vakalarının yüzde 20’sini kapsayan Omicron varyantının hızla yayıldığını kaydetti.Virüsün daha çok 20-40 yaş grubundaki kişiler tarafından yayıldığı bilgisini paylaşan Attal, gençlerin virüsün yaşlılara bulaştırmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti.Attal, Fransız vatandaşlarına yaklaşan yeni yıl kutlamalarında tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.Sözcü Gabriel Attal, hükümetin Kovid-19'a karşı yeni tedbirleri içeren yasa tasarısını 27 Aralık’ta yapılacak olağanüstü Bakanlar Kuruluna sunacağını aktardı.Kovid-19’la mücadele için yeni yasa tasarısıFransa'da, belirli mekanlara girişlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması, hazırlanan yeni yasa tasarısının kabul edilmesiyle yerini sadece aşı olanları kapsayan “aşı ruhsatı” uygulamasına bırakacak.Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan açıklanan verilere göre, son 24 saatte 72 bin 832 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 212 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 76 kişi tedavi görüyor.
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fransa, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı, omicron

Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi

05:57 22.12.2021
© REUTERS / Benoit TessierFransa'da koronavirüs salgını
Fransa'da koronavirüs salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 72 bin 832 yeni vakayla en yüksek günlük artış kaydedildi.
Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saate yaklaşık 73 bin yeni vaka kaydedildiğini belirtti.
Attal, Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 15 arttığını, vakalarının yüzde 20’sini kapsayan Omicron varyantının hızla yayıldığını kaydetti.
Virüsün daha çok 20-40 yaş grubundaki kişiler tarafından yayıldığı bilgisini paylaşan Attal, gençlerin virüsün yaşlılara bulaştırmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti.
Attal, Fransız vatandaşlarına yaklaşan yeni yıl kutlamalarında tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.
Sözcü Gabriel Attal, hükümetin Kovid-19'a karşı yeni tedbirleri içeren yasa tasarısını 27 Aralık’ta yapılacak olağanüstü Bakanlar Kuruluna sunacağını aktardı.

Kovid-19’la mücadele için yeni yasa tasarısı

Fransa'da, belirli mekanlara girişlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması, hazırlanan yeni yasa tasarısının kabul edilmesiyle yerini sadece aşı olanları kapsayan “aşı ruhsatı” uygulamasına bırakacak.
Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan açıklanan verilere göre, son 24 saatte 72 bin 832 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 212 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 76 kişi tedavi görüyor.
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