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İki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı: 'Aç abla aç'
İki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı: 'Aç abla aç'
Esenyurt'ta iki hırsızın apartmanlara girmek için uyguladığı yeni yöntemleri pes dedirtti. Çarşaf giyen iki erkek hırsız zillere basarak kapıyı açtırmaya... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:40+0300
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yaşam
istanbul
esenyurt
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
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Yeşilçam’ın ünlü yapımlarından olan 'Şaban oğlu Şaban ve Davaro' filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı. Rastgele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının “Kimsiniz” sorusuna ısrarlı bir şekilde “Aç abla aç” cevabı veren hırsızlar dikkat çekti.Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, “Benim de başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. ‘Kimsiniz’ diye tekrardan sorduğumuzda ‘Aç abla aç’ diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal’ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz” dedi.
istanbul
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istanbul, esenyurt, hırsızlık, nitelikli hırsızlık

İki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı: 'Aç abla aç'

13:40 22.12.2021
© İHAİki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı
İki erkek hırsız çarşaf giyip zillere bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA
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Esenyurt'ta iki hırsızın apartmanlara girmek için uyguladığı yeni yöntemleri pes dedirtti. Çarşaf giyen iki erkek hırsız zillere basarak kapıyı açtırmaya çalıştı fakat kameraya yakalandı.
Yeşilçam’ın ünlü yapımlarından olan 'Şaban oğlu Şaban ve Davaro' filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı. Rastgele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının “Kimsiniz” sorusuna ısrarlı bir şekilde “Aç abla aç” cevabı veren hırsızlar dikkat çekti.
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, “Benim de başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. ‘Kimsiniz’ diye tekrardan sorduğumuzda ‘Aç abla aç’ diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal’ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz” dedi.
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