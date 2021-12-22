Kazada baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada kadın sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, sürücü baygınlık geçiren sürüsü arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'da kontrolden çıkan aracın kaldırma çarptığı kazada sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kadın sürücü, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.
Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada kadın sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, sürücü baygınlık geçiren sürüsü arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.