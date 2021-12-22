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https://tr.sputniknews.com/20211222/kilicdaroglu-gercekten-bayragimiz-ve-vatanimiz-birse-84-milyon-insan-kucaklasmak-zorundayiz-1052022629.html
Kılıçdaroğlu: Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse, 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız
Kılıçdaroğlu: Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse, 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse ve kırmızı çizgimizse, 84 milyon insan kucaklaşmak... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T18:38+0300
2021-12-22T18:44+0300
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ankara
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:'Türk Lirası'nı yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır'Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ancak kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hepinizin huzurunda söz veriyoruz, Millet İttifakı olarak söz veriyoruz. Türk Lirası'nı yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Tüm bunların hepsini aşacağız. Birlikte olacağız ve attığımız her adımın hesabını bu millete vereceğiz. Size hesap vermek boynumuzun borcudur. Harcanan para milletin parası. Para milletinse millete hesap vereceksiniz. Göreceksiniz Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı Türkiye’nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörü ile çözecektir” dedi.Yavaş: Çiftçimizin cebine 750 milyon lira para girecekProjelerinin Ankara halkını zengin etmek olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Kimseyi incitmeden, bir elin verdiğini kimse görmeden desteklerimize devam ediyoruz. Gerek eğitim yardımı, doğalgaz yardımı gibi sadece sosyal yardımlar değil, Ankara halkının üretmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. 17 bin çiftçiye tohum dağıttık, 250 bin dönüm yer ekecekler. Bir sıkıntı olmazsa hesabımıza göre çiftçimizin cebine 750 milyon lira para girecek. Hem üretecekler hem ceplerine para girecek. Bizim anladığımız belediyecilik anlayışı budur” diye konuştu.Törende Belediye Hizmet Binası, Elmadağ Yaşam Merkezi, Elmadağ Rekreasyon Alanı'nın temelleri atılırken, tamamlanan Hasanoğlan Kent Meydanı, Şehit Buse Sarıyağ Deveci Mesire Alanı, İsmetpaşa Parkı, Kemal Paşa Parkı, Çankaya Parkı, Vahit Cansever Parkı, köy konağı, Hasan Ali Yücel Kültür Evi ve Kitap Kafe, Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı binası ve taksi durağı, Elmadağ Kapalı Pazar Yeri, Yenipınar Mahallesi Muhtarlığı binasının da açılışı yapıldı.
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Kılıçdaroğlu: Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse, 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız

18:38 22.12.2021 (güncellendi: 18:44 22.12.2021)
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse ve kırmızı çizgimizse, 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız, beraber ve birlikte olmak zorundayız. Beraberlikten güç doğar, ayrımcılıkta herkes kaybeder" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.
Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekten bayrağımız ve vatanımız birse ve kırmızı çizgimizse 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız, beraber ve birlikte olmak zorundayız. Beraberlikten güç doğar, ayrımcılıkta herkes kaybeder. Belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı vermiştim; oy versin veya vermesin herkese eşit davranacaksınız. Fakir mahalleler var, pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Dolayısıyla Elmadağ Belediye Başkanımız da bu felsefeden yola çıkarak size hizmet ediyor."

'Türk Lirası'nı yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır'

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ancak kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hepinizin huzurunda söz veriyoruz, Millet İttifakı olarak söz veriyoruz. Türk Lirası'nı yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Tüm bunların hepsini aşacağız. Birlikte olacağız ve attığımız her adımın hesabını bu millete vereceğiz. Size hesap vermek boynumuzun borcudur. Harcanan para milletin parası. Para milletinse millete hesap vereceksiniz. Göreceksiniz Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı Türkiye’nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörü ile çözecektir” dedi.

Yavaş: Çiftçimizin cebine 750 milyon lira para girecek

Projelerinin Ankara halkını zengin etmek olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Kimseyi incitmeden, bir elin verdiğini kimse görmeden desteklerimize devam ediyoruz. Gerek eğitim yardımı, doğalgaz yardımı gibi sadece sosyal yardımlar değil, Ankara halkının üretmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. 17 bin çiftçiye tohum dağıttık, 250 bin dönüm yer ekecekler. Bir sıkıntı olmazsa hesabımıza göre çiftçimizin cebine 750 milyon lira para girecek. Hem üretecekler hem ceplerine para girecek. Bizim anladığımız belediyecilik anlayışı budur” diye konuştu.
Törende Belediye Hizmet Binası, Elmadağ Yaşam Merkezi, Elmadağ Rekreasyon Alanı'nın temelleri atılırken, tamamlanan Hasanoğlan Kent Meydanı, Şehit Buse Sarıyağ Deveci Mesire Alanı, İsmetpaşa Parkı, Kemal Paşa Parkı, Çankaya Parkı, Vahit Cansever Parkı, köy konağı, Hasan Ali Yücel Kültür Evi ve Kitap Kafe, Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı binası ve taksi durağı, Elmadağ Kapalı Pazar Yeri, Yenipınar Mahallesi Muhtarlığı binasının da açılışı yapıldı.
© İHA Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.
 Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.
© İHA
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