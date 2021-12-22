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https://tr.sputniknews.com/20211222/polonya-basbakani-morawiecki-ulkesi-hakkinda-yasal-surec-baslatan-abyi-elestirdi-1052024689.html
Polonya Başbakanı Morawiecki ülkesi hakkında yasal süreç başlatan AB'yi eleştirdi
Polonya Başbakanı Morawiecki ülkesi hakkında yasal süreç başlatan AB'yi eleştirdi
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliğinin (AB) Polonya'ya karşı, hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha yasal süreç... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:49+0300
2021-12-22T19:49+0300
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Morawiecki, ülkenin ulusal televizyonunda yayınlanan açıklamasında, AB'nin yasal işlem başlatma kararının, Polonya'nın ulusal yargı bağımsızlığını sekteye uğrattığını söyledi.Polonya Başbakanı, "Brüksel'de bürokratik merkeziyetçiliğin arttığını ve bunun durdurulması gerektiğini" kaydetti.Avrupa Birliği, bugün üyelerinden Polonya'ya karşı hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha yasal süreç başlatmıştı.AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin temmuz ve ekim aylarında aldığı kararlar hakkında ciddi endişeler bulunduğu belirtilmişti.Polonya Anayasa Mahkemesi daha önce ülkedeki ulusal yasaların belli konularda AB hukukunun üzerinde olduğuna hükmetmişti.AB Komisyonu, Polonya'daki bu kararın Birlik hukukunun uygulanmasını, AB'nin en yüksek yargı makamı olan Adalet Divanının bağlayıcılığı bulunan kararlarını ihlal anlamına geldiğini bildirmişti.Komisyon, ayrıca Polonya Anayasa Mahkemesinin 'bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheleri' bulunduğunu, mahkemenin yasayla kurulan 'yargı makamının taşıması gereken koşulları' yerine getirmediği düşüncesinde olduğunu kaydetmişti.AB ile Polonya arasında son yıllarda hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda sık sık tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor.AB, Birlik hukukunun ulusal mevzuatın üzerinde bulunduğunu belirtiyor. AB ayrıca, mahkemelere yargıçların atanmasının sorunlu olduğu, yargı bağımsızlığının sağlanmadığı gibi gerekçelerle Polonya'yı eleştiriyor.Komisyon, bu kapsamda daha önce de ilki 2017'de olmak üzere 2019 ve 2020'de Polonya hakkında ihlal süreçleri başlatmıştı.
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polonya, ab, brüksel, mahkeme

Polonya Başbakanı Morawiecki ülkesi hakkında yasal süreç başlatan AB'yi eleştirdi

19:49 22.12.2021
© REUTERSPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliğinin (AB) Polonya'ya karşı, hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha yasal süreç başlatmasını eleştirdi
Morawiecki, ülkenin ulusal televizyonunda yayınlanan açıklamasında, AB'nin yasal işlem başlatma kararının, Polonya'nın ulusal yargı bağımsızlığını sekteye uğrattığını söyledi.
Polonya Başbakanı, "Brüksel'de bürokratik merkeziyetçiliğin arttığını ve bunun durdurulması gerektiğini" kaydetti.
Avrupa Birliği, bugün üyelerinden Polonya'ya karşı hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha yasal süreç başlatmıştı.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin temmuz ve ekim aylarında aldığı kararlar hakkında ciddi endişeler bulunduğu belirtilmişti.
Polonya Anayasa Mahkemesi daha önce ülkedeki ulusal yasaların belli konularda AB hukukunun üzerinde olduğuna hükmetmişti.
AB Komisyonu, Polonya'daki bu kararın Birlik hukukunun uygulanmasını, AB'nin en yüksek yargı makamı olan Adalet Divanının bağlayıcılığı bulunan kararlarını ihlal anlamına geldiğini bildirmişti.
Komisyon, ayrıca Polonya Anayasa Mahkemesinin 'bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheleri' bulunduğunu, mahkemenin yasayla kurulan 'yargı makamının taşıması gereken koşulları' yerine getirmediği düşüncesinde olduğunu kaydetmişti.
AB ile Polonya arasında son yıllarda hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda sık sık tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor.
AB, Birlik hukukunun ulusal mevzuatın üzerinde bulunduğunu belirtiyor. AB ayrıca, mahkemelere yargıçların atanmasının sorunlu olduğu, yargı bağımsızlığının sağlanmadığı gibi gerekçelerle Polonya'yı eleştiriyor.
Komisyon, bu kapsamda daha önce de ilki 2017'de olmak üzere 2019 ve 2020'de Polonya hakkında ihlal süreçleri başlatmıştı.
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