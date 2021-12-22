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Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T10:57+0300
2021-12-22T10:57+0300
2021-12-22T10:55+0300
türkiye
kadıköy
çatışma
cinayet
susurluk
ziya bandırmalıoğlu
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İstanbul Kadıköy’de bir restoranda önceki gün yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.7 kişinin gözaltına alındığı olayın güvenlik güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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kadıköy, çatışma, cinayet, susurluk, ziya bandırmalıoğlu
Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul
Kadıköy’de bir restoranda önceki gün yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.
7 kişinin gözaltına alındığı olayın güvenlik güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.