https://tr.sputniknews.com/20211222/susurlukcu-polisin-olduruldugu-kavganin-goruntuleri-ortaya-cikti-1052003099.html

Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Susurlukçu polisin öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kadıköy

çatışma

cinayet

susurluk

ziya bandırmalıoğlu

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İstanbul Kadıköy’de bir restoranda önceki gün yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.7 kişinin gözaltına alındığı olayın güvenlik güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

türkiye

kadıköy

susurluk

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kadıköy, çatışma, cinayet, susurluk, ziya bandırmalıoğlu