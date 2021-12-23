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Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
Japonya'nın Meji Üniversitesi'nde Profesör Homei Miyashita'nın hayata geçirdiği 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı. Yalanabilir... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:10+0300
2021-12-23T14:10+0300
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japonya
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Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi 14:10 23.12.2021 (güncellendi: 14:32 23.12.2021)
Japonya'nın Meji Üniversitesi'nde Profesör Homei Miyashita'nın hayata geçirdiği 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı. Yalanabilir ekran prototipi TTTV, 10 farklı aroma içeren spreylerin, farklı yemek tatlarını taklit etmesine dayanıyor.
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meji Üniversitesi'nde görevli profesör Homei Miyashita 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meji Üniversitesi'nde görevli profesör Homei Miyashita 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı.
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor
İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor.
Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor.
Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor.
Miyashita'ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilir.