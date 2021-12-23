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Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
Japonya'nın Meji Üniversitesi'nde Profesör Homei Miyashita'nın hayata geçirdiği 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı. Yalanabilir... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, japonya, tatlı, teknoloji, baharat, acı, ekşi

Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi

14:10 23.12.2021 (güncellendi: 14:32 23.12.2021)
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Japonya'nın Meji Üniversitesi'nde Profesör Homei Miyashita'nın hayata geçirdiği 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı. Yalanabilir ekran prototipi TTTV, 10 farklı aroma içeren spreylerin, farklı yemek tatlarını taklit etmesine dayanıyor.
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meji Üniversitesi'nde görevli profesör Homei Miyashita 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı.

Japonya&#x27;nın başkenti Tokyo&#x27;da bulunan Meji Üniversitesi&#x27;nde görevli profesör Homei Miyashita &#x27;TV&#x27;yi tat (TTTV)&#x27; adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Meji Üniversitesi'nde görevli profesör Homei Miyashita 'TV'yi tat (TTTV)' adını verdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor

İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor.

Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Bu on farklı tadı birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor.

Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına bakma fırsatı yakalıyor.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Miyashita'ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilir.

Miyashita&#x27;ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilir. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / KIM KYUNG-HOON

Miyashita'ya göre TTTV, seri üretim ile 875 dolara mal edilebilir.

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