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7 yaşındaki çocuk, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
7 yaşındaki çocuk, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Muğla Menteşe'de dün ailesiyle birlikte yemek yediği sırada fenalaşan ilkokul 1'incisi sınıf öğrencisi Emrah Uysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T07:06+0300
2021-12-23T07:06+0300
yaşam
muğla
çocuk
ölüm
menteşe
kalp yetmezliği
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Muğla Menteşe'nin kırsal Kıran Mahallesindeki Kıran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Emrah Uysal, dün saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yemek yediği sırada baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalede bulunuldu.Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Emrah Uysal'ın cenazesi Kıran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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muğla, çocuk, ölüm, menteşe, kalp yetmezliği

7 yaşındaki çocuk, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

07:06 23.12.2021
© DHA7 yaşındaki çocuk, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
7 yaşındaki çocuk, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
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Muğla Menteşe'de dün ailesiyle birlikte yemek yediği sırada fenalaşan ilkokul 1'incisi sınıf öğrencisi Emrah Uysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uysal'ın bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Muğla Menteşe'nin kırsal Kıran Mahallesindeki Kıran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Emrah Uysal, dün saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yemek yediği sırada baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalede bulunuldu.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Emrah Uysal'ın cenazesi Kıran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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