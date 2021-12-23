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Ailesiyle 2 metrekarelik depoda yaşıyor: Etrafta fareler dolaşıyor, kızımın omzunda yara çıktı
Ailesiyle 2 metrekarelik depoda yaşıyor: Etrafta fareler dolaşıyor, kızımın omzunda yara çıktı
Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde yaşamak zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T09:52+0300
2021-12-23T09:52+0300
yaşam
bursa
yoksulluk
mağara
depo
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Bursa'da evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk bir binanın 2 metrekarelik deposunda yaşayan aile, hayırseverlerden iş ve kalacak bir ev istiyor.Bursa'da annesinin evinde yaşayan Mustafa Kayalar yaklaşık 8 ay önce işten çıkarılınca kayınvalidesinin yanına taşındı. İş aramaya devam eden Kayalar, uzun süre çalışacak yer bulamadı.Tartıştığı kayınvalidesi tarafından evden çıkarılan Mustafa Kayalar, kendisi gibi evi olmayan annesinin yanına, Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'ndeki Gökdere'nin kenarında harabeye dönmüş metruk binanın 2 metre genişliğinde 1.5 metre yüksekliğindeki depoya sığındı. Yaklaşık 3 aydır burada kalan 7 kişilik aileye, bir hayırsever yardım ederek evini açtı.Kendi annesi de istemediHayırseverin evine gelen Mustafa Kayalar, daha sonra annesinin gitmesini istemesi üzerine eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte yeniden mağarayı andıran depoya döndü.Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde yaşamak zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.'Etrafta fareler dolaşıyor, kızımın omzunda yara çıktı'Yaklaşık 2 metrekarelik mağara gibi bir yerde yaşadıklarını söyleyen Dilara Kayalar ise "Ufak bir yer, tavan yüksekliği 1,5 metre. Ama burada yaşamaya mecburuz. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Böcekler var. Ellerimiz ayaklarımız yara içinde oluyor. Kızımın omzunda yara çıktı. Fareler dolaşıyor etrafta. Fareden korkuyoruz. Kızımın altını açarken, hava çok soğuk olduğu için zorlanıyoruz.Kızım hasta olacak diye korkuyorum. Yorganın içinde üşümüyorum ama sabah kalktığımızda çok üşüyoruz. Eşim hemen ateş yakmaya kalkıyor. O ateşi yaktığı zaman bizde kalkıp ateşin başında ısınıyoruz. Burada 2-3 kere hastalandı. Burnu akmaya başladı. Bir evin olsun istiyorum, eşim çalışsın ve kızım rahat olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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bursa, yoksulluk, mağara, depo

Ailesiyle 2 metrekarelik depoda yaşıyor: Etrafta fareler dolaşıyor, kızımın omzunda yara çıktı

09:52 23.12.2021
© DHAEşi ve çocuğuyla 2 metrekarelik depoda yaşıyor
Eşi ve çocuğuyla 2 metrekarelik depoda yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
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Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde yaşamak zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.
Bursa'da evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk bir binanın 2 metrekarelik deposunda yaşayan aile, hayırseverlerden iş ve kalacak bir ev istiyor.
Bursa'da annesinin evinde yaşayan Mustafa Kayalar yaklaşık 8 ay önce işten çıkarılınca kayınvalidesinin yanına taşındı. İş aramaya devam eden Kayalar, uzun süre çalışacak yer bulamadı.

Tartıştığı kayınvalidesi tarafından evden çıkarılan Mustafa Kayalar, kendisi gibi evi olmayan annesinin yanına, Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'ndeki Gökdere'nin kenarında harabeye dönmüş metruk binanın 2 metre genişliğinde 1.5 metre yüksekliğindeki depoya sığındı. Yaklaşık 3 aydır burada kalan 7 kişilik aileye, bir hayırsever yardım ederek evini açtı.

Kendi annesi de istemedi

Hayırseverin evine gelen Mustafa Kayalar, daha sonra annesinin gitmesini istemesi üzerine eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte yeniden mağarayı andıran depoya döndü.
Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde yaşamak zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

'Etrafta fareler dolaşıyor, kızımın omzunda yara çıktı'

Yaklaşık 2 metrekarelik mağara gibi bir yerde yaşadıklarını söyleyen Dilara Kayalar ise "Ufak bir yer, tavan yüksekliği 1,5 metre. Ama burada yaşamaya mecburuz. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Böcekler var. Ellerimiz ayaklarımız yara içinde oluyor. Kızımın omzunda yara çıktı. Fareler dolaşıyor etrafta. Fareden korkuyoruz. Kızımın altını açarken, hava çok soğuk olduğu için zorlanıyoruz.

Kızım hasta olacak diye korkuyorum. Yorganın içinde üşümüyorum ama sabah kalktığımızda çok üşüyoruz. Eşim hemen ateş yakmaya kalkıyor. O ateşi yaktığı zaman bizde kalkıp ateşin başında ısınıyoruz. Burada 2-3 kere hastalandı. Burnu akmaya başladı. Bir evin olsun istiyorum, eşim çalışsın ve kızım rahat olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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