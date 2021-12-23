Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211223/arastirma-omicron-varyantinda-hastanede-tedavi-gorme-riski-yuzde-50-70-daha-az-1052064172.html
Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T21:49+0300
2021-12-23T21:49+0300
koronavirüs
ingiltere
hastane
araştırma
koronavirüs
varyant
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052064145_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c6153b34af74d72baca73a65164678df.jpg
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın analizine göre, Omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.İlk bulgular 'cesaret verici' olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.Ayrıca aşının, Omicron'a yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm Omicron ve Delta vakalarının incelendiği analize göre, Omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin 'umut verici' olduğunu ve hükümetin verileri 'saat saat' izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor" uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/almanyada-omicron-mutasyonundan-ilk-olum-1052057432.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052064145_66:0:1107:781_1920x0_80_0_0_4a301c218c29020a73d7efec72f65337.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, hastane, araştırma, koronavirüs, varyant, omicron

Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az

21:49 23.12.2021
© REUTERS / Peter Nichollsİngiltere - koronavirüs
İngiltere - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
Abone ol
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu tespit edildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın analizine göre, Omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.
İlk bulgular 'cesaret verici' olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Ayrıca aşının, Omicron'a yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.
Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm Omicron ve Delta vakalarının incelendiği analize göre, Omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.
Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin 'umut verici' olduğunu ve hükümetin verileri 'saat saat' izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor" uyarısında bulundu.
Almanya'da kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
KORONAVİRÜS
Almanya'da Omicron mutasyonuna bağlı ilk ölüm gerçekleşti
17:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:55Kovid-19'un belirtileri aşılanmış kişilerde farklı mı?
22:50Beşiktaş - Göztepe karşılaşması sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:36Adana'da otomobilinin üzerinde 42 haciz olan adam aracını ateşe verdi: Araç kullanılamaz hale geldi
22:30CHP'li Yavuzyılmaz: Vatandaş satmadıysa o sabah 18 TL'yi gören doları 3.65'ten kim sattı?
22:24MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı
22:23Biden'dan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen malların ithalatına yasak
22:19Fransa Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın güvenlik önerilerini analiz ediyoruz
22:08Beyaz Saray, Rusya-ABD görüşmelerinin ocak ayında yapılacağını doğruladı
22:05ABD Dışişleri: Blinken, Stoltenberg ile Ukrayna’yı görüştü
21:49Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
21:26Saadet Partisi'nden 'Göz var, izan var, ışıltı yok' paylaşımı
21:16İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
21:14Bakan Nebati: Üç günde dövizde bu noktaya geldik, 'faiz' diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu
21:12Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen şişenin içinden zeytinyağı çıktı
21:06Telefon hattını kendilerine yönlendirdikleri emekliyi 370 bin lira dolandırdılar
20:58İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
20:50Kremlin Sözcüsü: Putin’in Federal Meclis konuşması 2022’nin başlarında olacak
20:49Suriye'de Rus Kovid-19 aşısının üretiminin yerelleştirilmesi çalışmaları başladı
20:27Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi
20:18Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı