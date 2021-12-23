https://tr.sputniknews.com/20211223/arastirma-omicron-varyantinda-hastanede-tedavi-gorme-riski-yuzde-50-70-daha-az-1052064172.html
Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T21:49+0300
2021-12-23T21:49+0300
2021-12-23T21:49+0300
koronavirüs
ingiltere
hastane
araştırma
koronavirüs
varyant
omicron
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın analizine göre, Omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.İlk bulgular 'cesaret verici' olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.Ayrıca aşının, Omicron'a yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm Omicron ve Delta vakalarının incelendiği analize göre, Omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin 'umut verici' olduğunu ve hükümetin verileri 'saat saat' izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor" uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/almanyada-omicron-mutasyonundan-ilk-olum-1052057432.html
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ingiltere, hastane, araştırma, koronavirüs, varyant, omicron
Araştırma: Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu tespit edildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın analizine göre, Omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.
İlk bulgular 'cesaret verici' olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Ayrıca aşının, Omicron'a yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.
Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm Omicron ve Delta vakalarının incelendiği analize göre, Omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.
Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin 'umut verici' olduğunu ve hükümetin verileri 'saat saat' izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor" uyarısında bulundu.