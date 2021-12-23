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Gazprom’dan uzak dış ülkelere gaz ihracat rekoru: Türkiye’ye düşen hacim 27 milyar metreküp
Gazprom’dan uzak dış ülkelere gaz ihracat rekoru: Türkiye’ye düşen hacim 27 milyar metreküp
Rus doğalgaz devi Gazprom Başkanı Miller, şirketin bu yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğini bildirdi. Gazprom’un yıl... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T19:40+0300
2021-12-23T19:40+0300
ekonomi
türkiye
gazprom
enerji
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yılın sonuçlarına adanan telekonferans formatlı toplantıda şirketin bu yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğini, yıl içinde Almanya’ya 51 milyar metreküpün üzerinde, Türkiye’ye neredeyse 27 milyar metreküp, İtalya’ya da 25 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini belirtti.“Elbette ki sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz, güvenilir bir biçimde ve her zaman zamanında yerine getiriyoruz. Görünen o ki, bu yıl uzak dış ülkelere gaz tedarik hacmi açısından dördüncü en büyük sonucu elde edeceğiz. Ve en önemlisi, bu kadar keskin kış ve yaz zirvelerinin görüldüğü böylesine zor bir yılda Avrupalı şirketler karşısındaki yükümlülüklerimizi yüzde 100 yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz” vurgusunu yapan Miller, sözlerini şöyle sürdürdü:Miller’in aktardıklarından, 2021 yılının sonu itibarıyla Gazprom’un Almanya’ya yaklaşık 51.4 milyar metreküp, Türkiye’ye 26.9 milyar metreküp, İtalya’ya ise 24.9 metreküp gaz ihraç etmiş olacağı anlamına geliyor.
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türkiye, gazprom, enerji

Gazprom’dan uzak dış ülkelere gaz ihracat rekoru: Türkiye’ye düşen hacim 27 milyar metreküp

19:40 23.12.2021
© REUTERS / Benoit TessierGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Rus doğalgaz devi Gazprom Başkanı Miller, şirketin bu yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğini bildirdi. Gazprom’un yıl sonu itibarı ile Türkiye’ye yaptığı gaz ihracatının 27 milyar metreküp olduğu öngörülüyor.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yılın sonuçlarına adanan telekonferans formatlı toplantıda şirketin bu yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğini, yıl içinde Almanya’ya 51 milyar metreküpün üzerinde, Türkiye’ye neredeyse 27 milyar metreküp, İtalya’ya da 25 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini belirtti.
“Elbette ki sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz, güvenilir bir biçimde ve her zaman zamanında yerine getiriyoruz. Görünen o ki, bu yıl uzak dış ülkelere gaz tedarik hacmi açısından dördüncü en büyük sonucu elde edeceğiz. Ve en önemlisi, bu kadar keskin kış ve yaz zirvelerinin görüldüğü böylesine zor bir yılda Avrupalı şirketler karşısındaki yükümlülüklerimizi yüzde 100 yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz” vurgusunu yapan Miller, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu noktada, tedarikimizdeki en büyük artışın en büyük tüketicilerimize denk geldiğini belirtmek isterim. (Yıl sonuna kadar) Almanya'ya yaklaşık 5.6 milyar metreküp, İtalya'ya 4.1 milyar metreküp daha, Türkiye pazarına da yaklaşık 10.5 milyar metreküp gaz tedarik edeceğiz. Bu diğer müşterilerimizin, başlıca ortaklarımızın Rus gazı satın almaya odaklandıklarını ve ortaklığımızın uzun vadeli olduğunu ve olacağının bilincinde oldukları anlamına geliyor.”
Miller’in aktardıklarından, 2021 yılının sonu itibarıyla Gazprom’un Almanya’ya yaklaşık 51.4 milyar metreküp, Türkiye’ye 26.9 milyar metreküp, İtalya’ya ise 24.9 metreküp gaz ihraç etmiş olacağı anlamına geliyor.
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