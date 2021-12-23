https://tr.sputniknews.com/20211223/gazpromdan-uzak-dis-ulkelere-gaz-ihracat-rekoru-turkiyeye-dusen-hacim-27-milyar-metrekup-1052061027.html

Gazprom’dan uzak dış ülkelere gaz ihracat rekoru: Türkiye’ye düşen hacim 27 milyar metreküp

Gazprom’dan uzak dış ülkelere gaz ihracat rekoru: Türkiye’ye düşen hacim 27 milyar metreküp

Rus doğalgaz devi Gazprom Başkanı Miller, şirketin bu yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğini bildirdi. Gazprom’un yıl... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T19:40+0300

2021-12-23T19:40+0300

2021-12-23T19:40+0300

ekonomi

türkiye

gazprom

enerji

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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yılın sonuçlarına adanan telekonferans formatlı toplantıda şirketin bu yıl uzak dış ülkelere tarihinin dördüncü en büyük gaz hacmini ihraç ettiğini, yıl içinde Almanya’ya 51 milyar metreküpün üzerinde, Türkiye’ye neredeyse 27 milyar metreküp, İtalya’ya da 25 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini belirtti.“Elbette ki sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz, güvenilir bir biçimde ve her zaman zamanında yerine getiriyoruz. Görünen o ki, bu yıl uzak dış ülkelere gaz tedarik hacmi açısından dördüncü en büyük sonucu elde edeceğiz. Ve en önemlisi, bu kadar keskin kış ve yaz zirvelerinin görüldüğü böylesine zor bir yılda Avrupalı şirketler karşısındaki yükümlülüklerimizi yüzde 100 yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz” vurgusunu yapan Miller, sözlerini şöyle sürdürdü:Miller’in aktardıklarından, 2021 yılının sonu itibarıyla Gazprom’un Almanya’ya yaklaşık 51.4 milyar metreküp, Türkiye’ye 26.9 milyar metreküp, İtalya’ya ise 24.9 metreküp gaz ihraç etmiş olacağı anlamına geliyor.

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türkiye, gazprom, enerji