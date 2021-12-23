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https://tr.sputniknews.com/20211223/kilicdaroglu-erdogana-80-bin-tl-tazminat-odeyecek-1052045122.html
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'kişilik haklarını ihlal' gerekçesiyle 80 bin TL... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:20+0300
2021-12-23T13:20+0300
2021-12-23T13:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
tazminat
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Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2021 tarihindeki grup toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı "firavun, hortumcu" ifadeleriyle ilgili davada karar çıktı.Kılıçdaroğlu'nun 'kişilik haklarını ihlal' gerekçesiyle 80 bin TL'lik tazminat ödemesine hükmedildi.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin TL tazminat ödeyecek 13:20 23.12.2021 (güncellendi: 13:25 23.12.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'kişilik haklarını ihlal' gerekçesiyle 80 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2021 tarihindeki grup toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı "firavun, hortumcu" ifadeleriyle ilgili davada karar çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun 'kişilik haklarını ihlal' gerekçesiyle 80 bin TL'lik tazminat ödemesine hükmedildi.