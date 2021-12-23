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Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:06+0300
2021-12-23T13:13+0300
engin altan düzyatan
koronavirüs
karantina
pozitif
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapattı. İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.Düzyatan, Instagram hesabından, "Dün yapılan Kovid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" notunu düşerek yakınlarını uyardı.
https://tr.sputniknews.com/20210524/oyuncu-engin-altan-duzyatan-dolandirildi-1044571952.html
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engin altan düzyatan, karantina, pozitif

Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı

13:06 23.12.2021 (güncellendi: 13:13 23.12.2021)
© YouTube/PUBG MOBILE TürkiyeEngin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© YouTube/PUBG MOBILE Türkiye
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapattı. İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.
Düzyatan, Instagram hesabından, "Dün yapılan Kovid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" notunu düşerek yakınlarını uyardı.
Engin Altan Düzyatan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2021
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