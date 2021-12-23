https://tr.sputniknews.com/20211223/oyuncu-engin-altan-duzyatan-koronaviruse-yakalandi-1052044535.html

Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan koronavirüse yakalandı

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T13:06+0300

2021-12-23T13:06+0300

2021-12-23T13:13+0300

engin altan düzyatan

koronavirüs

karantina

pozitif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052044846_0:0:1154:650_1920x0_80_0_0_27025da72b462c83c1e925ba139dbc87.jpg

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapattı. İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığı açıkladı.Düzyatan, Instagram hesabından, "Dün yapılan Kovid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" notunu düşerek yakınlarını uyardı.

https://tr.sputniknews.com/20210524/oyuncu-engin-altan-duzyatan-dolandirildi-1044571952.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

engin altan düzyatan, karantina, pozitif