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https://tr.sputniknews.com/20211223/rusyadan-twittera-3-milyon-ruble-ceza-daha-1052053421.html
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha
Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, sosyal medya devi Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:47+0300
2021-12-23T15:47+0300
2021-12-23T15:49+0300
twitter
dünya
rusya
para cezası
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Sputnik'e konuşan Taganskiy bölge mahkemesinden bir sözcüye göre, Twitter idari olarak suçlu bulundu ve 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.Böylelikle Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.Cezalar aşırıcılıkla ilgili çağrıların yer aldığı yasaklı içeriklerin silinmemesi ve Rus vatandaşlarının kişiler verilerinin Rusya’daki sunuculara taşınmaması nedeniyle getirildi.Benzer cezalar Facebook, Google, Telegram ve diğer sitelere de uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyadan-yasakli-icerikleri-silmeyen-twittera-10-milyon-ruble-para-cezasi-1051826949.html
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Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha 15:47 23.12.2021 (güncellendi: 15:49 23.12.2021)
Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, sosyal medya devi Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası verdi.
Sputnik'e konuşan Taganskiy bölge mahkemesinden bir sözcüye göre, Twitter idari olarak suçlu bulundu ve 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.
Böylelikle
Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.
Cezalar aşırıcılıkla ilgili çağrıların yer aldığı yasaklı içeriklerin silinmemesi ve Rus vatandaşlarının kişiler verilerinin
Rusya’daki sunuculara taşınmaması nedeniyle getirildi.
Benzer cezalar Facebook,
Google, Telegram ve diğer sitelere de uygulandı.