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https://tr.sputniknews.com/20211223/rusyadan-twittera-3-milyon-ruble-ceza-daha-1052053421.html
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha
Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, sosyal medya devi Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:47+0300
2021-12-23T15:49+0300
twitter
dünya
rusya
para cezası
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Sputnik'e konuşan Taganskiy bölge mahkemesinden bir sözcüye göre, Twitter idari olarak suçlu bulundu ve 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.Böylelikle Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.Cezalar aşırıcılıkla ilgili çağrıların yer aldığı yasaklı içeriklerin silinmemesi ve Rus vatandaşlarının kişiler verilerinin Rusya’daki sunuculara taşınmaması nedeniyle getirildi.Benzer cezalar Facebook, Google, Telegram ve diğer sitelere de uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusyadan-yasakli-icerikleri-silmeyen-twittera-10-milyon-ruble-para-cezasi-1051826949.html
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twitter , rusya, para cezası

Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza daha

15:47 23.12.2021 (güncellendi: 15:49 23.12.2021)
© AFP 2021 / Olivier DoulieryTwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Olivier Douliery
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Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, sosyal medya devi Twitter’a yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle 3 milyon ruble (40 bin dolar) daha para cezası verdi.
Sputnik'e konuşan Taganskiy bölge mahkemesinden bir sözcüye göre, Twitter idari olarak suçlu bulundu ve 3 milyon ruble para cezasına çarptırıldı.
Böylelikle Twitter’a verilen para cezası toplamda 66 milyon rubleye yükseldi.
Cezalar aşırıcılıkla ilgili çağrıların yer aldığı yasaklı içeriklerin silinmemesi ve Rus vatandaşlarının kişiler verilerinin Rusya’daki sunuculara taşınmaması nedeniyle getirildi.
Benzer cezalar Facebook, Google, Telegram ve diğer sitelere de uygulandı.
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
Rusya’dan, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter’a 10 milyon ruble para cezası
16 Aralık, 13:16
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