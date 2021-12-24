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https://tr.sputniknews.com/20211224/aksener-adeta-her-gun-sinaniyoruz-allah-yardimcimiz-olsun-1052074184.html
Akşener: Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun
Akşener: Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi’nde yaptığı konuşmada "Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T10:20+0300
2021-12-24T10:50+0300
politika
ak parti
meral akşener
ekonomi
iyi parti
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Sözlerine iktidarı eleştirerek başlayan Akşener, “Ülkemiz uzun zamandır ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin bayraktarlığını üstlenmiş bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bu abuk zihniyetin milletimize yaşattıklarına maalesef şahit oluyoruz. Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun. Olan devletimizin itibarına, memleketimizin kaynaklarına oluyor. Bu düzene dur demek için yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen zengin mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.'Eşitlenen Türkiye' teması ile İYİ Kalkınma Kongresi’ne başladıklarını duyuran Akşener, ekonomiye ilişkin çözümlerini paylaşacaklarını ifade etti.Akşener, "Eğer ben bugün eğitimden akademisyenliğe siyaset yapmaktan bakanlığa birçok imkana sahip olarak karşınızdaysam bunu devletimize ve cumhuriyete borçluyum. Oysa bugünkü iktidar zamanında bizzat kendilerine sunulan fırsatları gençlerimize kadınlara engelli vatandaşal4ımıza sağlayamıyor. Gelir eşitsizliğinin pandemi sürecinde hız kazandığı bir dünyada devletin kapsayıcılığını milletimizden esirgiyor. Bugünkü gençlerin bizlerden daha yoksul ve ümitsiz olduğunu görmek yerine onları ısrarla her fırsatta itekliyor. Kadınların ekonomiye ve toplumsal hayata dahil etmek yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıp kadınları eve hapseden bir anlayışla sosyal yardım uygulaması yapıyor. Demografik profilimizin değiştiğini görmezden gelip genç ve kadın istihdamı konusundaki cesur adımları bir türlü atmıyor, atamıyor ya da atmak istemiyor. Bu bir zihniyet meselesi ama kimse merak etmesin AK Parti iktidarı her zamanki alışılmış çapsızlığıyla tüm bunlara kayıtsız kalsa da emin olun biz kayıtsız kalmayacağız. İyi Parti olarak fırsat eşitliğini hayatın her alkanında tesis eden haneyi değil bireyi esas alan demografik gerçekliğimizle uyumlu ekonomi politikaları uygulayarak kadının gencin çocuğun engellinin görmezden gelinmediği, kaybedenlerin olduğu bir kazanma düzenini reddeden bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.Akşener sözlerine şöyle devam etti:"Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinden beri özel sektöre dayalı bir büyüme ve istihdam modeli inşa edeceklerini söyleye söyleye geldiler. Ama son yıllarda bunu pek duymuyoruz. Neden mi çünkü son 4 yılda özel sektör istihdamımız 340 bin azalırken kamu istihdamımız ise tam 1.3 milyon kişi arttı. İşte size Ak Parti’nin işsizlikle mücadele anlayışı. Kamu istihdamı şişirmek işsizliği yönetmeye çalışmaktan başak bir şey değildir. Ama Ak Parti çözmeyi beceremediği her sorunda olduğu gibi işsizliği de yönetmeye çalışmaya tercih ediyor. Maalesef bugün Türkiye asgari ücretliler cenneti haline gelmiş durumda. Vatandaşlarımız her geçen gün asgari ücret ve fakirlikte eşitleniyor. Bu zihniyetle milletimiz hak ettiğimiz refaha ulaşamaz. Peki bütün bu problemleri biz nasıl çözeceğiz? En başta beceri uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak.İyi Parti olarak işsizlik döngüsünü kıracağız. İyi ve yeni şirketleri destekleyeceğiz. Eğitimde kurumsal alt yapıyı değiştireceğiz. Ülkeyi bu vasatlıktan kurtaracağız. İyi Parti iktidarı hazır. İyi Parti sizlerden aldığı güçle eşitlendikçe iyi bir ülke inşa etmeye hazır."
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ak parti, meral akşener, ekonomi, iyi parti

Akşener: Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun

10:20 24.12.2021 (güncellendi: 10:50 24.12.2021)
© DHAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© DHA
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi’nde yaptığı konuşmada "Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Sözlerine iktidarı eleştirerek başlayan Akşener, “Ülkemiz uzun zamandır ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin bayraktarlığını üstlenmiş bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bu abuk zihniyetin milletimize yaşattıklarına maalesef şahit oluyoruz. Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun. Olan devletimizin itibarına, memleketimizin kaynaklarına oluyor. Bu düzene dur demek için yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen zengin mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.
'Eşitlenen Türkiye' teması ile İYİ Kalkınma Kongresi’ne başladıklarını duyuran Akşener, ekonomiye ilişkin çözümlerini paylaşacaklarını ifade etti.
Akşener, "Eğer ben bugün eğitimden akademisyenliğe siyaset yapmaktan bakanlığa birçok imkana sahip olarak karşınızdaysam bunu devletimize ve cumhuriyete borçluyum. Oysa bugünkü iktidar zamanında bizzat kendilerine sunulan fırsatları gençlerimize kadınlara engelli vatandaşal4ımıza sağlayamıyor. Gelir eşitsizliğinin pandemi sürecinde hız kazandığı bir dünyada devletin kapsayıcılığını milletimizden esirgiyor. Bugünkü gençlerin bizlerden daha yoksul ve ümitsiz olduğunu görmek yerine onları ısrarla her fırsatta itekliyor. Kadınların ekonomiye ve toplumsal hayata dahil etmek yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıp kadınları eve hapseden bir anlayışla sosyal yardım uygulaması yapıyor. Demografik profilimizin değiştiğini görmezden gelip genç ve kadın istihdamı konusundaki cesur adımları bir türlü atmıyor, atamıyor ya da atmak istemiyor. Bu bir zihniyet meselesi ama kimse merak etmesin AK Parti iktidarı her zamanki alışılmış çapsızlığıyla tüm bunlara kayıtsız kalsa da emin olun biz kayıtsız kalmayacağız. İyi Parti olarak fırsat eşitliğini hayatın her alkanında tesis eden haneyi değil bireyi esas alan demografik gerçekliğimizle uyumlu ekonomi politikaları uygulayarak kadının gencin çocuğun engellinin görmezden gelinmediği, kaybedenlerin olduğu bir kazanma düzenini reddeden bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.
Akşener sözlerine şöyle devam etti:
"Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinden beri özel sektöre dayalı bir büyüme ve istihdam modeli inşa edeceklerini söyleye söyleye geldiler. Ama son yıllarda bunu pek duymuyoruz. Neden mi çünkü son 4 yılda özel sektör istihdamımız 340 bin azalırken kamu istihdamımız ise tam 1.3 milyon kişi arttı. İşte size Ak Parti’nin işsizlikle mücadele anlayışı. Kamu istihdamı şişirmek işsizliği yönetmeye çalışmaktan başak bir şey değildir. Ama Ak Parti çözmeyi beceremediği her sorunda olduğu gibi işsizliği de yönetmeye çalışmaya tercih ediyor. Maalesef bugün Türkiye asgari ücretliler cenneti haline gelmiş durumda. Vatandaşlarımız her geçen gün asgari ücret ve fakirlikte eşitleniyor. Bu zihniyetle milletimiz hak ettiğimiz refaha ulaşamaz. Peki bütün bu problemleri biz nasıl çözeceğiz? En başta beceri uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak.
İyi Parti olarak işsizlik döngüsünü kıracağız. İyi ve yeni şirketleri destekleyeceğiz. Eğitimde kurumsal alt yapıyı değiştireceğiz. Ülkeyi bu vasatlıktan kurtaracağız. İyi Parti iktidarı hazır. İyi Parti sizlerden aldığı güçle eşitlendikçe iyi bir ülke inşa etmeye hazır."
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