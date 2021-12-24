Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211224/antalyada-evin-altinda-7-yuzyildan-kalma-sinagog-bulundu-1052084132.html
Antalya'da evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu
Antalya'da evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu
Antalya Side'de yapılan kazılarda bir evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu. Bulunan sinagog, bu bölgede yaşadığı bilinen Yahudilere ait ilk bulgu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T15:21+0300
2021-12-24T15:26+0300
antalya
yaşam
sinagog
sit alanı
arkeolojik kazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052083793_0:44:841:517_1920x0_80_0_0_3a908416a75ae0fb2000640df6eea277.jpg
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side’de arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Kazıların ardından tarihi yapıların hangi döneme ait oldukları bilimsel çalışma ile belirleniyor.Kazı çalışmaları ve bilimsel sonuçlar, rapor halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunuluyor. Daha sonra parselde yeni yapılaşma için temel aplikasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna iletiliyor. Kurul yeni yapılaşmanın tarihi kalıntılara zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını onayladıktan sonra çalışmalara başlanabiliyor. Parselde sergilenmesi gerekli olan alanlar tespit edildikten sonra cam paneller ile koruma altına alınıp, ışıklandırılıyor. Böylece alan, açık hava müzesi haline geliyor.Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, “Şimdiye kadar yapılamayan birçok iş yapıldı. 7. yüzyıldan itibaren bu alan tamamen terk edilmiş. Kazılarda Selçuklu izlerine de rastladık. Daha önce böyle bir iz bulunmamıştı. Kazılarda 13. yüzyıla ait Selçuklu sikkeleri bulduk. Selçuklular bir askeri garnizon kurup, gözetim altında tutmuşlar buraları” dedi.'1.derece sit alanı olsa da korunamadı'1960’lı yıllarda turizmin başlamasıyla tahribatın meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Alanyalı, sözlerine şöyle devam etti:'Sinagogların bulunması biraz zaman alıyor'Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Yahudilerin Side bölgesinde yaşadığına dair tarihi kaynaklar olduğunun bilindiğini, ancak elle tutulur ilk bulgunun yine bu kazılarda ortaya çıktığını anlattı:’Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi'Prof. Dr. Alanyalı, “Türkiye’nin kötü bir yüzüydü burası. Bundan sonra hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi. Side hem planlı hem de tarihi bir şehir olarak yaşamına devam edecek” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210626/6-ildeki-8-bolge-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1044823080.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052083793_46:0:793:560_1920x0_80_0_0_694babca32f2ef3e7319153eb095da42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, sinagog, sit alanı, arkeolojik kazı

Antalya'da evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu

15:21 24.12.2021 (güncellendi: 15:26 24.12.2021)
© DHAAntalya, 7. yy sinagog
Antalya, 7. yy sinagog - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© DHA
Abone ol
Antalya Side'de yapılan kazılarda bir evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu. Bulunan sinagog, bu bölgede yaşadığı bilinen Yahudilere ait ilk bulgu olarak değerlendirildi.
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side’de arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Kazıların ardından tarihi yapıların hangi döneme ait oldukları bilimsel çalışma ile belirleniyor.
Kazı çalışmaları ve bilimsel sonuçlar, rapor halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunuluyor. Daha sonra parselde yeni yapılaşma için temel aplikasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna iletiliyor. Kurul yeni yapılaşmanın tarihi kalıntılara zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını onayladıktan sonra çalışmalara başlanabiliyor. Parselde sergilenmesi gerekli olan alanlar tespit edildikten sonra cam paneller ile koruma altına alınıp, ışıklandırılıyor. Böylece alan, açık hava müzesi haline geliyor.
Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, “Şimdiye kadar yapılamayan birçok iş yapıldı. 7. yüzyıldan itibaren bu alan tamamen terk edilmiş. Kazılarda Selçuklu izlerine de rastladık. Daha önce böyle bir iz bulunmamıştı. Kazılarda 13. yüzyıla ait Selçuklu sikkeleri bulduk. Selçuklular bir askeri garnizon kurup, gözetim altında tutmuşlar buraları” dedi.
© DHA90’a yakın parselde kazıların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Alanyalı, bir bu kadar daha kazı yapılması gerektiğini söyledi.
90’a yakın parselde kazıların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Alanyalı, bir bu kadar daha kazı yapılması gerektiğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
90’a yakın parselde kazıların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Alanyalı, bir bu kadar daha kazı yapılması gerektiğini söyledi.
© DHA

'1.derece sit alanı olsa da korunamadı'

1960’lı yıllarda turizmin başlamasıyla tahribatın meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Alanyalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Side’de 100 metrekarelik parsellere 110 metrekare yapı kurulmuş. Kaçaklarla doluydu. 2014 yılı Side’nin araştırma ve koruma anlamında dönüm noktasıdır. Vatandaş buna katkı sunuyor. Vatandaş yıkımı yapıyor, kazıları gerçekleştiriyor. Koruma kurulunun uygun gördüğü sınırlara çekiliyor. 100 metrekarelik alanın 30 metrekaresine yapabiliyorsa inşaatını o kadarına yaptı. Şu anda çok güzel bir süreç var. Önceden bu binaların altında ne olduğunu bilmiyorduk. Yapılan kazılarla Aphrodite Kutsal Alanı, Pretoryum, Liman Agorası, sütunlu caddeler, Athena ve Apollon kutsal alanında M.Ö. 6. yüzyıldan kalma kült yapılar ile çok sayıda konut açığa çıkarıldı.”

'Sinagogların bulunması biraz zaman alıyor'

Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Yahudilerin Side bölgesinde yaşadığına dair tarihi kaynaklar olduğunun bilindiğini, ancak elle tutulur ilk bulgunun yine bu kazılarda ortaya çıktığını anlattı:
“Bir evin altından sinagog çıkardık. Sinagoglar, kilise ve camiler gibi belirgin değil. Bulunması biraz zaman alıyor. Sinagog, bugünlerde sergilenir hale geldi. Ortasında bir yazıt var. Orada ‘Korekesionlu (Alanyalı) Joseph, oğlu Daniel için adadı’ yazıyor. Daniel 2,5 yaşında hayatını kaybeden bir bebek. Joseph oğlunun anısına sinagogun o dönem tadilatını kesesinden karşılıyor ve Daniel’e adıyor.”

’Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi'

Prof. Dr. Alanyalı, “Türkiye’nin kötü bir yüzüydü burası. Bundan sonra hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi. Side hem planlı hem de tarihi bir şehir olarak yaşamına devam edecek” ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2021
DÜNYA
6 ildeki 8 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
26 Haziran , 10:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:52Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, 18 yıl sonra 'delirten hastalık' teşhisi konuldu
15:51Meclis’te yeni bilgisayara tepki gösteren Özdağ’a yanıt: 'Talep ettiniz'
15:49Putin: Aliyev'in siyasi bilgeliği, Dağlık Karabağ'da barışın tesisinde önemli rol oynadı
15:48Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen hangi ülke var?
15:43Kademeli doğalgaz tarifesinde sona gelindi
15:37Gorbaçov: Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ABD’nin kibri başına vurdu
15:37John Wick serisinin yeni filmi 2023'e ertelendi
15:36Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
15:33Tayland'da Kovid-19 farkındalığı için yılbaşı kostümlü fillerle maske ve balon dağıtıldı
15:23Antalya'da onlarca esnafı dolandıran Alman çift, ormanlık alanda yakalandı
15:21Antalya'da evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu
15:21Salatasından çıkan kurbağayı sahiplendi: Banyo yaptırıyor, yemek yediriyor
15:20Eşini emziren kadın viral oldu: 'Bilimsel olarak doğru bir teknik'
15:11Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo: Dondurmacıda çalışmıyorum, filmde oynuyorum
15:05Rusya: Donbass'taki durum, modern Avrupa'nın ayıbıdır
15:04Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar bu sefer mutsuz: 2-3 gün önce daha iyiydi, şoka uğradık
14:59Dereye yatağına kötü koku yayan atık madde döküldü, inceleme başlatıldı
14:50Türkiye'nin Ukrayna’da nasıl bir rol oynayabileceği sorulan Peskov: Bunu ABD’yle görüşebilirler
14:45Kılıçdaroğlu: Erdoğan görsün diye AİHM'de tazminat davasından aldığım 13 bin euroyu TL'ye çevirmedim
14:39Süper Lig 19. hafta programı belli oldu