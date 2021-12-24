https://tr.sputniknews.com/20211224/antalyada-evin-altinda-7-yuzyildan-kalma-sinagog-bulundu-1052084132.html

Antalya'da evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu

Antalya'da evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu

Antalya Side'de yapılan kazılarda bir evin altında 7. yüzyıldan kalma sinagog bulundu. Bulunan sinagog, bu bölgede yaşadığı bilinen Yahudilere ait ilk bulgu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T15:21+0300

2021-12-24T15:21+0300

2021-12-24T15:26+0300

antalya

yaşam

sinagog

sit alanı

arkeolojik kazı

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Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side’de arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Kazıların ardından tarihi yapıların hangi döneme ait oldukları bilimsel çalışma ile belirleniyor.Kazı çalışmaları ve bilimsel sonuçlar, rapor halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunuluyor. Daha sonra parselde yeni yapılaşma için temel aplikasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna iletiliyor. Kurul yeni yapılaşmanın tarihi kalıntılara zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını onayladıktan sonra çalışmalara başlanabiliyor. Parselde sergilenmesi gerekli olan alanlar tespit edildikten sonra cam paneller ile koruma altına alınıp, ışıklandırılıyor. Böylece alan, açık hava müzesi haline geliyor.Kazı Başkanı, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, “Şimdiye kadar yapılamayan birçok iş yapıldı. 7. yüzyıldan itibaren bu alan tamamen terk edilmiş. Kazılarda Selçuklu izlerine de rastladık. Daha önce böyle bir iz bulunmamıştı. Kazılarda 13. yüzyıla ait Selçuklu sikkeleri bulduk. Selçuklular bir askeri garnizon kurup, gözetim altında tutmuşlar buraları” dedi.'1.derece sit alanı olsa da korunamadı'1960’lı yıllarda turizmin başlamasıyla tahribatın meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Alanyalı, sözlerine şöyle devam etti:'Sinagogların bulunması biraz zaman alıyor'Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Yahudilerin Side bölgesinde yaşadığına dair tarihi kaynaklar olduğunun bilindiğini, ancak elle tutulur ilk bulgunun yine bu kazılarda ortaya çıktığını anlattı:’Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi'Prof. Dr. Alanyalı, “Türkiye’nin kötü bir yüzüydü burası. Bundan sonra hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi. Side hem planlı hem de tarihi bir şehir olarak yaşamına devam edecek” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210626/6-ildeki-8-bolge-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1044823080.html

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antalya, sinagog, sit alanı, arkeolojik kazı