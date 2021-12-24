Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211224/chp-sozcusu-oztrak-yapilan-kopugu-almak-degil-milleti-carpmak-1052089577.html
CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:31+0300
2021-12-24T17:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
dolar
faik öztrak
köpük
açıklama
döviz
ekonomi
dolar/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051950721_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_443f092885bfb5bcf3a797ddd837f97f.jpg
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik açıklamada bulundu.Yaptığı paylaşımda Öztrak, "Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi 'köpük' diyor. 'Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/chp-sozcusu-oztrak-merkez-bankasi-kendisine-ait-olmayan-dovizleri-satmaya-devam-ediyor-1051950807.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051950721_125:0:1876:1313_1920x0_80_0_0_1a7338619b217437ac3b7d32734160b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, chp, dolar, faik öztrak, köpük, açıklama, döviz, ekonomi, dolar/tl, yanıt, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter

CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak

17:31 24.12.2021 (güncellendi: 17:35 24.12.2021)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
Abone ol
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" açıklamasına ilişkin olarak, "Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millet de sizi sandıkta çarpacak" yorumunu yaptı.
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik açıklamada bulundu.
Yaptığı paylaşımda Öztrak, "Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi 'köpük' diyor. 'Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
TÜRKİYE
CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor
20 Aralık, 20:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:55Meksika’da belediye işçileri sokaklara çöp dökerek ateşe verdi
18:47Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı
18:46Zaharova’dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz
18:39Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin temel meselesi bir muhalefet meselesidir
18:38Ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay daha uzatıldı
18:34Ryabkov: ABD ve AB, Kuzey Akım 2'yi pazarlık kozu olarak kullanıyor
18:34Avusturya Aşı Kurulu: Herkese dördüncü dozu tavsiye etmek için elde yeterli veri yok
18:28ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
18:14Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: Adalet yerini bulsun istiyorum
18:11Moskova'da Noel Baba, hastane camlarından iplerle inerek hasta çocukların yeni yılını kutladı
18:06TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
18:04Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir
17:50Akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimi: Değişiklik kısmen pompa fiyatlarına yansıyacak
17:41CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
17:32İspanya'da sahilde sigara içmek yasaklanıyor: 2 bin euroya kadar ceza kesilecek
17:31CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
17:25Buffon: Ronaldo varken takım değildik
17:19TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can: Gemileri bağladım
17:18Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Google’a rekor para cezası
17:15Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri belirlendi