https://tr.sputniknews.com/20211224/chp-sozcusu-oztrak-yapilan-kopugu-almak-degil-milleti-carpmak-1052089577.html
CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T17:31+0300
2021-12-24T17:31+0300
2021-12-24T17:35+0300
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recep tayyip erdoğan
chp
dolar
faik öztrak
köpük
açıklama
döviz
ekonomi
dolar/tl
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Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik açıklamada bulundu.Yaptığı paylaşımda Öztrak, "Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi 'köpük' diyor. 'Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/chp-sozcusu-oztrak-merkez-bankasi-kendisine-ait-olmayan-dovizleri-satmaya-devam-ediyor-1051950807.html
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recep tayyip erdoğan, chp, dolar, faik öztrak, köpük, açıklama, döviz, ekonomi, dolar/tl, yanıt, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter
CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak
17:31 24.12.2021 (güncellendi: 17:35 24.12.2021)
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" açıklamasına ilişkin olarak, "Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millet de sizi sandıkta çarpacak" yorumunu yaptı.
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik açıklamada bulundu.
Yaptığı paylaşımda Öztrak, "Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi 'köpük' diyor. 'Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak" ifadesini kullandı.