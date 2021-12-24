https://tr.sputniknews.com/20211224/chp-sozcusu-oztrak-yapilan-kopugu-almak-degil-milleti-carpmak-1052089577.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak

CHP Sözcüsü Öztrak: Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T17:31+0300

2021-12-24T17:31+0300

2021-12-24T17:35+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

dolar

faik öztrak

köpük

açıklama

döviz

ekonomi

dolar/tl

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Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yönelik açıklamada bulundu.Yaptığı paylaşımda Öztrak, "Erdoğan, sürekli konuşarak sebebi olduğu kurdaki artışa şimdi 'köpük' diyor. 'Köpüğü bir günde aldık' diyerek, bir de milletle alay ediyor. Yaptığınız işin adını doğru koyun. Yapılan, köpüğü almak değil milleti çarpmak, millete tuzak kurmak. Millet de sizi sandıkta çarpacak" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/chp-sozcusu-oztrak-merkez-bankasi-kendisine-ait-olmayan-dovizleri-satmaya-devam-ediyor-1051950807.html

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