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Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
İstanbul Esenyurt’ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T22:26+0300
2021-12-24T22:26+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
kadın
cinayet
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İHA'nın haberine göre İstanbul Esenyurt'ta, saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. 15 yerinden Yılmaz’ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldıPolis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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istanbul, esenyurt, kadın, cinayet

Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

22:26 24.12.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© İHA
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İstanbul Esenyurt’ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlı kaçarken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İHA'nın haberine göre İstanbul Esenyurt'ta, saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı.
15 yerinden Yılmaz’ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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