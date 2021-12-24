https://tr.sputniknews.com/20211224/esenyurtta-kadin-cinayeti-15-yerinden-bicaklandi-1052097448.html

Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

İstanbul Esenyurt’ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T22:26+0300

2021-12-24T22:26+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

kadın

cinayet

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İHA'nın haberine göre İstanbul Esenyurt'ta, saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. 15 yerinden Yılmaz’ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldıPolis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, esenyurt, kadın, cinayet