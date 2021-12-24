https://tr.sputniknews.com/20211224/mhpden-teskilatlara-indirim-genelgesi-1052071676.html

MHP'den teşkilatlara 'indirim' genelgesi

MHP'den teşkilatlara 'indirim' genelgesi

MHP yönetimi, partinin il teşkilatlarına gönderdiği genelgeyle, döviz kurunda yaşanan düşüşün temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına da yansıtılması için... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T08:03+0300

2021-12-24T08:03+0300

2021-12-24T08:03+0300

politika

semih yalçın

dolar

indirim

döviz

kur korumalı tl mevduat

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki büyük düşüşün ardından, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında da ciddi oranda indirim yapılmasının beklendiğini ancak umulan adımların atılmasında "yavaş ve isteksiz" hareket edildiğini belirtti. Milliyet'in haberine göre, açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 30 Kasım'da yaptığı "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmesi" çağrısının bir 'işaret fişeği' olduğu kaydedilirken, bazı firmaların çağrıya olumlu karşılık verdiği ve bu sayının arttırılması için parti il teşkilatlarına bir genelgeyle talimat verildiği ifade edildi.Genelgede, "yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası" bağlamında teşkilatların, bulundukları il ve ilçelerde esnafla, üretici ve tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileriyle, sanayicilerle birebir temasa geçeceği kaydedilirken, "Teşkilat mensuplarımız, milletimiz adına ilgili herkesten indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep edeceklerdir" denildi.

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semih yalçın, dolar, indirim, döviz, kur korumalı tl mevduat