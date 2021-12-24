https://tr.sputniknews.com/20211224/mhpden-teskilatlara-indirim-genelgesi-1052071676.html
MHP'den teşkilatlara 'indirim' genelgesi
MHP'den teşkilatlara 'indirim' genelgesi
MHP yönetimi, partinin il teşkilatlarına gönderdiği genelgeyle, döviz kurunda yaşanan düşüşün temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına da yansıtılması için... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-24T08:03+0300
2021-12-24T08:03+0300
2021-12-24T08:03+0300
politika
semih yalçın
dolar
indirim
döviz
kur korumalı tl mevduat
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki büyük düşüşün ardından, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında da ciddi oranda indirim yapılmasının beklendiğini ancak umulan adımların atılmasında "yavaş ve isteksiz" hareket edildiğini belirtti. Milliyet'in haberine göre, açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 30 Kasım'da yaptığı "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmesi" çağrısının bir 'işaret fişeği' olduğu kaydedilirken, bazı firmaların çağrıya olumlu karşılık verdiği ve bu sayının arttırılması için parti il teşkilatlarına bir genelgeyle talimat verildiği ifade edildi.Genelgede, "yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası" bağlamında teşkilatların, bulundukları il ve ilçelerde esnafla, üretici ve tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileriyle, sanayicilerle birebir temasa geçeceği kaydedilirken, "Teşkilat mensuplarımız, milletimiz adına ilgili herkesten indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep edeceklerdir" denildi.
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semih yalçın, dolar, indirim, döviz, kur korumalı tl mevduat
MHP'den teşkilatlara 'indirim' genelgesi
MHP yönetimi, partinin il teşkilatlarına gönderdiği genelgeyle, döviz kurunda yaşanan düşüşün temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına da yansıtılması için, firmaların yaptığı indirim kampanyalarının arttırılması noktasında "esnafla, tüccarla birebir temas" talimatı verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki büyük düşüşün ardından, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında da ciddi oranda indirim yapılmasının beklendiğini ancak umulan adımların atılmasında "yavaş ve isteksiz" hareket edildiğini belirtti.
Milliyet'in haberine göre
, açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 30 Kasım'da yaptığı "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmesi" çağrısının bir 'işaret fişeği' olduğu kaydedilirken, bazı firmaların çağrıya olumlu karşılık verdiği ve bu sayının arttırılması için parti il teşkilatlarına bir genelgeyle talimat verildiği ifade edildi.
Genelgede, "yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası" bağlamında teşkilatların, bulundukları il ve ilçelerde esnafla, üretici ve tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileriyle, sanayicilerle birebir temasa geçeceği kaydedilirken, "Teşkilat mensuplarımız, milletimiz adına ilgili herkesten indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep edeceklerdir" denildi.