https://tr.sputniknews.com/20211224/yeni-malatyasporlu-adem-buyuk-zorbay-kucuk-beni-tehdit-etti-1052069210.html

Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti

Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti

Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, 2-2 sonuçlanan Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu hakem Zorbay Küçük'le ilgili olarak "Sen... 24.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-24T01:36+0300

2021-12-24T01:36+0300

2021-12-24T01:36+0300

spor

tehdit

spor toto süper lig

adem büyük

yeni malatyaspor

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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Adem Büyük, maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından tehdit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

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2021

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tehdit, spor toto süper lig, adem büyük, yeni malatyaspor