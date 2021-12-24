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Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti
Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti
Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, 2-2 sonuçlanan Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu hakem Zorbay Küçük'le ilgili olarak "Sen... 24.12.2021, Sputnik Türkiye
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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Adem Büyük, maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından tehdit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:
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tehdit, spor toto süper lig, adem büyük, yeni malatyaspor

Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti

01:36 24.12.2021
© AAAdem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti
Adem Büyük: Zorbay Küçük beni tehdit etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
© AA
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Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, 2-2 sonuçlanan Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu hakem Zorbay Küçük'le ilgili olarak "Sen alttan almazsan ben hiç almam' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullandı
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Adem Büyük, maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından tehdit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız deyip, işin içinden çıkıyorlar. Kelimelerimi düzgün seçmem gerekiyor. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, 'Haklısınız' deyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti! Bir tanesi geliyor burada, 'Siz alttan almazsanız ben alttan almam' diyor. Ya siz kimsiniz abi! Biz 2 kelime edince 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım biz şimdi. Bu skorun bahanesi değil. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar! Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni 'Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam' diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu. Ben bilmiyorum biz takım olarak ne yapacağız. Biri bana desin ki git şurada ara hakkını. Çok enteresan şeyler oluyor. Bundan sonra düzeleceğine de zerre inanmıyorum. Düzelmez! Her maçtan sonra neden hakem konuşuluyor? Futbolcularda mı, hocalarda mı, taraftarlarda mı sorun?"
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