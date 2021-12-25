https://tr.sputniknews.com/20211225/aa-turkiye-ve-katar-kabil-havalimani-konusunda-talibanla-prensipte-anlasti-1052099915.html
AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı
AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı
Anadolu Ajansı'na konuşan diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Katar'ın, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve üdiğer 4 ayrı havaalanının işletilmesi... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T00:03+0300
2021-12-25T00:03+0300
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türkiye
katar
anadolu ajansı
aa
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan'ı yöneten Taliban'la prensipte mutabakata vardı.Havalimanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçtiği belirtilen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandığı aktarıldı.Kabil’den Katar'ın başkenti Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyeti ortak çalışmalara devam edecek.Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.
katar
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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türkiye, katar, anadolu ajansı, aa, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı
Anadolu Ajansı'na konuşan diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Katar'ın, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve üdiğer 4 ayrı havaalanının işletilmesi konusunda da Taliban'la ön anlaşmaya varıldığını söyledi.
Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.
Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre
, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan'ı yöneten Taliban'la prensipte mutabakata vardı.
Havalimanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçtiği belirtilen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandığı aktarıldı.
Kabil’den Katar'ın başkenti Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyeti ortak çalışmalara devam edecek.
Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.