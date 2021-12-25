https://tr.sputniknews.com/20211225/aa-turkiye-ve-katar-kabil-havalimani-konusunda-talibanla-prensipte-anlasti-1052099915.html

AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı

AA: Türkiye ve Katar, Kabil Havalimanı konusunda Taliban'la prensipte anlaştı

Anadolu Ajansı'na konuşan diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Katar'ın, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve üdiğer 4 ayrı havaalanının işletilmesi... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T00:03+0300

2021-12-25T00:03+0300

2021-12-25T00:03+0300

dünya

türkiye

katar

anadolu ajansı

aa

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1052099889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9e66231169dc57cb3937fa6dc74b16fa.jpg

Türkiye ile Katar'ın, Taliban yönetimiyle başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan'ı yöneten Taliban'la prensipte mutabakata vardı.Havalimanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçtiği belirtilen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandığı aktarıldı.Kabil’den Katar'ın başkenti Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyeti ortak çalışmalara devam edecek.Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

katar

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, katar, anadolu ajansı, aa, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı