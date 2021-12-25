CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan arka kapıdan döviz satma operasyonlarına yeniden başlamıştır

"Ekonomide senaryosu sarayda yazılan, büyük bir orta oyunu oynanmıştır. Saray, büyük bir kumpasla küçük yatırımcıyı çarpmıştır ancak bu oyun daha önce görülmüştür ve milletin derdine derman olmadığı, istikrarı sağlamadığı, hayat pahalılığı ve işsizliği önleyemediği bilinmektedir. Bu orta oyununun tüm maliyeti yine milletin üzerinde kalacaktır. Korkarız, ocak ayının üçünde, aralık ayı enflasyon rakamları açıklanınca, enflasyon yüzde 30 bandının üzerine çıkacaktır. Yurtdışında Noel tatili bitip, dışarıdaki piyasalar açılınca da döviz piyasalarındaki dalganın boyu yükselecektir. İşsizlik, hayat pahalılığı daha da artacaktır. Çünkü hükümet sorunları çözmeye değil milletin parasıyla zaman satın almaya çalışmaktadır. Pansuman tedbirlerinde ısrar etmektedir. Bu hükümet metal yorgunudur. Ülkede güveni bitirmiştir. Ekonominin ihtiyacı olan yapısal adımları atma takati yoktur. Erdoğan’ın tek yaptığı milleti tehdittir, sopadır. Şimdi de üreticileri tehdit etmektedir. Kendi yanlış politikaları nedeniyle artan etiketler için ‘hızla indirin yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekeni yapar’ diyerek abanın altından sopa göstermektedir. İyi de sen kendi dediğini neden yapmıyorsun? Akaryakıttaki indirimin getirisini millete değil, ÖTV’ye yansıttınız. Dolar çıkarken artan pompa fiyatını, dolar düşerken milletin üstünde bıraktınız. Tepki gelince de kısmen geri adım attınız. Herkesten önce, siz hükümet olarak vatandaşa destek olsanıza, ‘akaryakıt fiyatlarını döviz kurundaki düşüş kadar indiriyorum’ desenize. Millet dolardaki düşüşün etkisini, mutfağında görmek istiyor. Cebinde hissetmek istiyor. Ekonomi dediğiniz şey Nebati Bakanın gözleri değil ki, ne gördüyse parıldasın. Ne yazık ki kur şokunun yarattığı zehir bünyeye bir kez girdi. Bünyeden atılması da uzun bir zaman alacak. Devlet desteğini gerektirecek."