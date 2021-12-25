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https://tr.sputniknews.com/20211225/elektrigi-kesilen-79-yasindaki-kanser-hastasina--faturalari-odemesi-icin-bir-hafta-sure-verildi-1052106214.html
Elektriği kesilen 79 yaşındaki kanser hastasına faturaları ödemesi için bir hafta süre verildi
Elektriği kesilen 79 yaşındaki kanser hastasına faturaları ödemesi için bir hafta süre verildi
Silvan İlçesinde kanser tedavisi gören 79 yaşındaki Abdurrahman Bindirici, 5 bine yakın elektrik borcunu ödeyemediği için bir hafta elektriksiz kaldı... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T13:22+0300
2021-12-25T13:22+0300
türkiye
diyarbakır
elektrik
kanser
fatura
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Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde yaşayan 79 yaşındaki kanser hastası, biriken elektrik faturalarını ödeyemediği için yaşanan kesintilerden dolayı zor günler geçiriyor. Gırtlak kanseri olan 79 yaşındaki Abdurrahman Bindirici, üzülmesin diye çocukları kanser olduğunu söylemiyor. Evde tedavi gören ve diğer hastalıkları için hastane hastane dolaşan Bindirici, biriken borçlarından dolayı elektriği kesildi. Bir hafta elektriksiz kalan Bindirici, yakınlarının Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) yetkilileri ile görüşerek durumunu anlatmasının ardından elektriği şartlı olarak açıldı. DEDAŞ, bir hafta içinde elektrik borcunu ödememesi durumunda elektriğinin kesileceğini söylüyor. 5 bin liraya yakın borcu olan Bindirici ise “Hiçbir gelirim yok, nasıl ödeyeyim diyor” diyor.Kanser hastası olduğunu bilmiyorSelahattin Mahallesi’nde oturan Bindirici, bir kaç yıl önce eşini kaybetti. Tek başına yaşayan Bindirici’ye evli olan kızı yardımcı oluyor. Kızı, üzülmesin diye babasına gırtlak kanseri olduğunu söylememiş. Ancak Abdurrahman Bindirici, hastalığının ağır olduğunu hissettiğini belirterek “Başka hastalıklarım var biliyorum ama bana söylemiyorlar” diyor. Sputnik’e konuşan Bindirici, bel ve boyun fıtığı, görme kaybı, sedef gibi hastalıklarını olduğunu ve evde tedavi gördüğünü söylüyor. Tedavi nedeniyle borcu olduğunu söyleyen Bindirici “Eşim vefat etti, kızım bakıyor bana. Maddi durumum yok. Kızım her gün hastaneye götürüp getiriyor. 2 gün önce Batman’a götürdü beni. En az 250 lira gitti. Diyarbakır’a da gideceğim, o da masraf olacak. 400-410 lira hastane borcu var” dedi.‘Bir hafta süre verdiler ama ödeyemem’5 bin liralık elektrik borcunu ödeyemediği için icra takibi başlatıldığını ifade eden Bindirici, “Bir gelirim de yok, geçimimi sağlayamıyorum. Bu borcu nasıl öderim? Bir hafta elektriksiz kaldım. Çocuklar gidip konuşunca elektriği bıraktılar. Ama bir hafta içinde borcu ödeyemezsem yine kapatacaklarını söylediler. Bir hafta sonra tekrar gidip konuştular ama bu kez bir hafta içinde borcu ödeyemezsek keseceklerini söylediler. Belki bugün belki yarın ne zaman keserler bilmiyorum” şeklinde konuştu.
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diyarbakır, elektrik, kanser, fatura

Elektriği kesilen 79 yaşındaki kanser hastasına faturaları ödemesi için bir hafta süre verildi

13:22 25.12.2021
© Sputnik / Sertac KayarAbdurrahman Bindirici
Abdurrahman Bindirici - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Sertac Kayar
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Sertaç Kayar
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Silvan İlçesinde kanser tedavisi gören 79 yaşındaki Abdurrahman Bindirici, 5 bine yakın elektrik borcunu ödeyemediği için bir hafta elektriksiz kaldı. Görüşmelerin ardından elektriği açılan Bindirci’ye bir hafta süre verildi. Borcunu ödeyemezse elektriği tekrar kesilecek olan Bindirici “Hiçbir gelirim yok, nasıl ödeyeyim” diyor.
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde yaşayan 79 yaşındaki kanser hastası, biriken elektrik faturalarını ödeyemediği için yaşanan kesintilerden dolayı zor günler geçiriyor. Gırtlak kanseri olan 79 yaşındaki Abdurrahman Bindirici, üzülmesin diye çocukları kanser olduğunu söylemiyor. Evde tedavi gören ve diğer hastalıkları için hastane hastane dolaşan Bindirici, biriken borçlarından dolayı elektriği kesildi. Bir hafta elektriksiz kalan Bindirici, yakınlarının Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) yetkilileri ile görüşerek durumunu anlatmasının ardından elektriği şartlı olarak açıldı. DEDAŞ, bir hafta içinde elektrik borcunu ödememesi durumunda elektriğinin kesileceğini söylüyor. 5 bin liraya yakın borcu olan Bindirici ise “Hiçbir gelirim yok, nasıl ödeyeyim diyor” diyor.

Kanser hastası olduğunu bilmiyor

Selahattin Mahallesi’nde oturan Bindirici, bir kaç yıl önce eşini kaybetti. Tek başına yaşayan Bindirici’ye evli olan kızı yardımcı oluyor. Kızı, üzülmesin diye babasına gırtlak kanseri olduğunu söylememiş. Ancak Abdurrahman Bindirici, hastalığının ağır olduğunu hissettiğini belirterek “Başka hastalıklarım var biliyorum ama bana söylemiyorlar” diyor. Sputnik’e konuşan Bindirici, bel ve boyun fıtığı, görme kaybı, sedef gibi hastalıklarını olduğunu ve evde tedavi gördüğünü söylüyor.
Tedavi nedeniyle borcu olduğunu söyleyen Bindirici “Eşim vefat etti, kızım bakıyor bana. Maddi durumum yok. Kızım her gün hastaneye götürüp getiriyor. 2 gün önce Batman’a götürdü beni. En az 250 lira gitti. Diyarbakır’a da gideceğim, o da masraf olacak. 400-410 lira hastane borcu var” dedi.

‘Bir hafta süre verdiler ama ödeyemem’

5 bin liralık elektrik borcunu ödeyemediği için icra takibi başlatıldığını ifade eden Bindirici, “Bir gelirim de yok, geçimimi sağlayamıyorum. Bu borcu nasıl öderim? Bir hafta elektriksiz kaldım. Çocuklar gidip konuşunca elektriği bıraktılar. Ama bir hafta içinde borcu ödeyemezsem yine kapatacaklarını söylediler. Bir hafta sonra tekrar gidip konuştular ama bu kez bir hafta içinde borcu ödeyemezsek keseceklerini söylediler. Belki bugün belki yarın ne zaman keserler bilmiyorum” şeklinde konuştu.
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