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https://tr.sputniknews.com/20211225/erdogandan-gaziantepteki-pitbull-saldirisina-iliskin-paylasim-sureci-hassasiyetle-takip-edecegiz-1052115750.html
Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin paylaşım: Süreci hassasiyetle takip edeceğiz
Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin paylaşım: Süreci hassasiyetle takip edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T21:47+0300
2021-12-25T21:47+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
pitbull
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
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Erdoğan'dan Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin paylaşım: Süreci hassasiyetle takip edeceğiz

21:47 25.12.2021
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti. Erdoğan, " Süreci hassasiyetle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:
"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."
Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
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