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Gamaleya Merkezi, Sputnik M aşısının ilk partisini sivil kullanıma soktu
Gamaleya Merkezi, Sputnik M aşısının ilk partisini sivil kullanıma soktu
Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Araştırma Merkezi’nin 12-17 yaş grubu için geliştirdiği Sputnik M aşısının ilk iki partisini sivil dolaşıma... 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T21:37+0300
2021-12-25T21:37+0300
koronavirüs
rusya
mihail muraşko
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnadzor) verilerine göre, Gamaleya Merkezi, 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının ilk iki partisini sivil dolaşıma soktu.Rusya Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım’da Sputnik V aşısının 12-17 yaş grubu için geliştirilen versiyonu olan Gam-Covid-Vac-M aşısını tescil etmişti.Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 17 Aralık’ta Sputnik-M aşısının yıl sonuna kadar kullanıma sokulacağını belirtmişti.Bakanlık yetkilileri, daha önce çocukların aşılanmasının tamamen gönüllülük esasına göre yapılacağını duyurmuştu. Aşılamada, 12 -14 yaş arası çocuklar için ebeveynlerin veya çocukların diğer yasal temsilcilerinin yazılı başvurusu ve onayları, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapılacak.Gönüllü aşılama prosedürü, 20 Aralık'ta kabul edilen ve 12-17 yaş grubunun Kovid-19’a karşı aşılanmasını da içeren salgın endikasyonlar için yeni önleyici aşı takvimine dahil edilmişti.
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rusya, mihail muraşko, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, gamaleya araştırma merkezi, sputnik m

Gamaleya Merkezi, Sputnik M aşısının ilk partisini sivil kullanıma soktu

21:37 25.12.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Araştırma Merkezi’nin 12-17 yaş grubu için geliştirdiği Sputnik M aşısının ilk iki partisini sivil dolaşıma soktuğu belirtildi.
Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnadzor) verilerine göre, Gamaleya Merkezi, 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının ilk iki partisini sivil dolaşıma soktu.
Rusya Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım’da Sputnik V aşısının 12-17 yaş grubu için geliştirilen versiyonu olan Gam-Covid-Vac-M aşısını tescil etmişti.
Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 17 Aralık’ta Sputnik-M aşısının yıl sonuna kadar kullanıma sokulacağını belirtmişti.
Bakanlık yetkilileri, daha önce çocukların aşılanmasının tamamen gönüllülük esasına göre yapılacağını duyurmuştu. Aşılamada, 12 -14 yaş arası çocuklar için ebeveynlerin veya çocukların diğer yasal temsilcilerinin yazılı başvurusu ve onayları, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapılacak.
Gönüllü aşılama prosedürü, 20 Aralık'ta kabul edilen ve 12-17 yaş grubunun Kovid-19’a karşı aşılanmasını da içeren salgın endikasyonlar için yeni önleyici aşı takvimine dahil edilmişti.
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