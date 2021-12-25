https://tr.sputniknews.com/20211225/gamaleya-merkezi-sputnik-m-asisinin-ilk-partisini-sivil-kullanima-soktu-1052115633.html

Gamaleya Merkezi, Sputnik M aşısının ilk partisini sivil kullanıma soktu

Gamaleya Merkezi, Sputnik M aşısının ilk partisini sivil kullanıma soktu

Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Araştırma Merkezi’nin 12-17 yaş grubu için geliştirdiği Sputnik M aşısının ilk iki partisini sivil dolaşıma... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T21:37+0300

2021-12-25T21:37+0300

2021-12-25T21:37+0300

koronavirüs

rusya

mihail muraşko

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

gamaleya araştırma merkezi

sputnik m

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Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnadzor) verilerine göre, Gamaleya Merkezi, 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının ilk iki partisini sivil dolaşıma soktu.Rusya Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım’da Sputnik V aşısının 12-17 yaş grubu için geliştirilen versiyonu olan Gam-Covid-Vac-M aşısını tescil etmişti.Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 17 Aralık’ta Sputnik-M aşısının yıl sonuna kadar kullanıma sokulacağını belirtmişti.Bakanlık yetkilileri, daha önce çocukların aşılanmasının tamamen gönüllülük esasına göre yapılacağını duyurmuştu. Aşılamada, 12 -14 yaş arası çocuklar için ebeveynlerin veya çocukların diğer yasal temsilcilerinin yazılı başvurusu ve onayları, 15 yaşın üzerindeki reşit olmayan çocuklara ise kendi rızalarıyla yapılacak.Gönüllü aşılama prosedürü, 20 Aralık'ta kabul edilen ve 12-17 yaş grubunun Kovid-19’a karşı aşılanmasını da içeren salgın endikasyonlar için yeni önleyici aşı takvimine dahil edilmişti.

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rusya, mihail muraşko, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, gamaleya araştırma merkezi, sputnik m