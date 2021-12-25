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https://tr.sputniknews.com/20211225/kizaklarin-yerini-gondollar-aldi-onlarca-noel-baba-venedik-kanallarinda-kurek-cekti-1052106433.html
Kızakların yerini gondollar aldı: Onlarca Noel Baba, Venedik kanallarında kürek çekti
Kızakların yerini gondollar aldı: Onlarca Noel Baba, Venedik kanallarında kürek çekti
İtalya'da düzenlenen Noel yarışında, küreklerine güvenen onlarca Noel Baba kozlarını paylaştı. Gondolcuların eğlencesi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 25.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-25T13:25+0300
2021-12-25T13:30+0300
yaşam
yılbaşı
italya
venedik
turist
noel
noel baba
kostüm
yarış
yeni yıl
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Her yılın aralık ayı sonunda Noel Arifesi'nden önce bir araya gelen ve Büyük Kanal’da toplanan gondolcular, Noel Baba kıyafetleri ile konvoy halinde bir gösteri düzenliyordu. Özellikle yabancı turistlerin dikkatini çeken gösteride birbiriyle yarışan gondolcular bu sene de ilgi odağı oldu.19 Aralık Pazar günü İtalya'nın sular üstünde yükselen şehri Venedik'te düzenlenen kürek çekme yarışı, soğuk hava ile etkisini gösteren sise ve koronavirüse rağmen düzenlendi.Dünyanın çeşitli yerinden gelen turistlerin de aralarında olduğu kalabalık, farklı farklı kostümler giyerek başlangıç çizisinde yerini alan Venedikliler için kanalların kenarlarında hazır bulundu.San Marco Meydanı'nın önünde sona eren yarış sonrası gondolcular, kendilerini izlemeye gelen kalabalığı da gezdirerek şehirde turladı.
italya
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yılbaşı, italya, venedik, turist, noel, noel baba, kostüm, yarış, yeni yıl, sis, dünya, kürek, gondol

Kızakların yerini gondollar aldı: Onlarca Noel Baba, Venedik kanallarında kürek çekti

13:25 25.12.2021 (güncellendi: 13:30 25.12.2021)
© REUTERS / MANUEL SILVESTRINoel Babaların Venedik'teki yarışı
Noel Babaların Venedik'teki yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / MANUEL SILVESTRI
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İtalya'da düzenlenen Noel yarışında, küreklerine güvenen onlarca Noel Baba kozlarını paylaştı. Gondolcuların eğlencesi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Her yılın aralık ayı sonunda Noel Arifesi'nden önce bir araya gelen ve Büyük Kanal’da toplanan gondolcular, Noel Baba kıyafetleri ile konvoy halinde bir gösteri düzenliyordu. Özellikle yabancı turistlerin dikkatini çeken gösteride birbiriyle yarışan gondolcular bu sene de ilgi odağı oldu.
© REUTERS / MANUEL SILVESTRINoel Babaların Venedik'te düzenlediği gösteri
Noel Babaların Venedik'te düzenlediği gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
Noel Babaların Venedik'te düzenlediği gösteri
© REUTERS / MANUEL SILVESTRI
19 Aralık Pazar günü İtalya'nın sular üstünde yükselen şehri Venedik'te düzenlenen kürek çekme yarışı, soğuk hava ile etkisini gösteren sise ve koronavirüse rağmen düzenlendi.
Dünyanın çeşitli yerinden gelen turistlerin de aralarında olduğu kalabalık, farklı farklı kostümler giyerek başlangıç çizisinde yerini alan Venedikliler için kanalların kenarlarında hazır bulundu.
San Marco Meydanı'nın önünde sona eren yarış sonrası gondolcular, kendilerini izlemeye gelen kalabalığı da gezdirerek şehirde turladı.
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